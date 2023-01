"BRAJAN VOLŠ IMA KARAKTERISTIKE PSIHOPATE" Kriminolog otkrio psihološki profil muža nestale Ane Volš: MOŽE VAS UBITI ZBOG SITNICE

I dalje traje misterija u vezi sa nestankom Beogradjanke Ane Volš. Gotovo većina vesti počinje sa rečju obrt ali za sada još nema čvrstih dokaza o tome šta se zapravo dogodilo i gde je Ana Volš. Američkoj policiji, kako prenose mediji, javio se svedok koji je bacio novo svetlo na nestanak Volš, navodeći da kuću u mestu Rever uoči Nove godine nije prodala žena za kojom se traga, već njen suprug, uhapšeni Brajan Volš. Volš je, podsetimo, uhapšen u nedelju zbog sumnje da je ometao policijsku istragu o nestanku svoje žene.

foto: AP Greg Derr, Facebook/Ana Walshe

U međuvremenu su u kući u kojoj su živeli pronađeni tragovi krvi i polomljeni nož, dok su na deponiji u blizini kuće njegove majke na drugom kraju Bostona otkriveni krvavi tepih, testera kao i delovi tkanine. Dr Dobrivoje Radovanović, psiholog i kriminolog, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je otkrio kakav je to psihološki profil Brajana Volša, glavnog osumnjičenog za nestanak Ane Volš.

- On se može svrstati u kategoriju psihopata, uslovno, sve dok ne saznamo da li stvarno poseduje te osobine. Međutim, on neke karakteristike psihopatskog ponašanja ispoljava mnogo ranije. U medicini se smatra da je taj profil ljudi društveno poremećeno ponašanje. Psihologija kaže da je to ono što oni rade, ali skup njihovih osobina je nešto sasvim drugo. Taj skup osobina ga tera zajedno sa okruženjem na takvo ponašanje - rekao je Radovanović i dodao:

02:48 BRAJAN VOLŠ IMA KARAKTERISTIKE PSIHOPATE! Psiholog otkrio psihološki profil muža nestale Ane Volš: MOŽE VAS UBITI ZBOG SITNICE

- On ima bogatu istoriju kriminalnog ponašanja. Od sitnih do veoma krupnih krivičnih dela. Psihopate su u svim tipovima kriminala dominantni. U seksualnih delovima dominantni, u nasilnim ubistvima dominantni, pa čak i u organizovanom kriminalu su dominantni kao ljudi koji izvršavaju naređenja odnosno ubijaju. Dominantna osobina je visoko izražena agresivnost i impulsivnost dakle vatreno i brzo reaguju na sitnice. Mogu vas ubiti zbog sitnice. Zatim, društvene norme ne postoje za njih već su sami izgradili svoje norme. Užasno su lažljivi i samouvereni.

