BACILI BI ME SA ZIDINA DA IZGLEDA KAO SAMOUBISTVO: Evo kako izgleda poznati beogradski advokat Miroslav Todorović posle napada!

Miroslav Šera Todorović, nekadašnji sudija i ugledni advokat iz Beograda, napadnut je u petak oko 19 časova dok je šetao Kalemegdanom. Todorović za Kurir kaže da se uplašio za svoj život i da je spasilo samo to što je iz sve snage dozivao nekoga ko bi mu pomogao!

- Nažalost me sve ovo vratilo u prošlost. Nije bio prvi put da doživim ovakvu neprijatnost, pa me to vratilo u prošlost koja je bila jako teška. Sad su me napala dva mladića i bespotrebno me povredili jer su hteli da mi uzmu nešto malo novca - kaže advokat i dodaje:

- Toliko sam vikao da mislim da sam samo zato i ostao živ. Pomislio sam "Šta će mrtvom čoveku ponos"!

On je zadobio prelom zgloba na levoj ruci, oduzeta mu je čitava leva strana, a imao i vidljive povrede glave.

- Bila je jako teška scena, sreća je samo što nisam još stigao da se popnem do kule stepenicama inače bi me bacili sa zidina, da izleda kao samoubistvo - kaže nam Todorović i dodaje da mu najteže pada to što se u čitavoj svojoj karijeri zalagao za mlade ljude, branio ih i nalazio opravdanje.

- To me najviše boli, da postoje takvi mladi ljudi koji su sposobni na ovako nešto, a ja sam se kao sudija i advokat kao roditelj ophodio prema njima, nalazio opravdanja i razloge!

Đinđić spasio advokata U decembru 2000. godine, advokata Miroslava Todorovića oteo je "zemunski klan". Otmica se dogodila u sudu i niko tada nije prišao da mu pomogne kad su došli po njega. - Prvo mi je rekao Dušan Spasojević da sam loš sudija jer sam ga, kako kaže, osudio za prevaru koju nije izvršio, a oslobodio za sva druga dela koja jeste učinio. Rekao mi je da nisam dovoljno visok i da moram da porastem još koji santimetar. E zbog toga su me stavili u neku spravu i počeli da me rastežu. Kako je Zoran Đinđić saznao da sam ja u Šilerovoj to ne znam, ali znam da me je on spasao - tvrdi Todorović.

Šera je ispričao da su ga, pre nego što su ga oslobodili, terali da pliva u bazenu bez vode.

"Kontakt tačka" za napad na advokate u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu dao je nalog Prvom osnovnom javnom tužilaštvu da hitno utvrdi sve okolnosti u vezi sa ovim napadom.

- Potrebno je da se pribave sva obaveštenja, obavi razgovor sa advokatom bez odlaganja, da se policiji naloži da otkrije eventualnog učinioca krivičnog dela i da o svemu u što kraćem roku obavesti Više javno tužilaštvo u Beogradu - navodi se u saopštenju VJT.

Učestali napadi na advokate Mnogi srpski advokati punili su, nažalost, stranice crne hronike učestalim napadima na njih, pa čak i ubistvima. x Koceljevački advokat Borisav Bilali (65) nožem je napadnut u avgustu prošle godine u svojoj kancelariji. Njega je nožem u vrat ubo klijent S.R. (72) koji je uhapšen, a kao razlog napada se navodi slučaj koji je Bilali vodio za napadača. S.R. se tereti za pokušaj ubistva. x Na advokatsku kancelariju Milosavljević je u Rakovici u avgustu 2018. godine bačen molotovljev koktel, a odmah po izvršenom uviđaju zaključeno je da su meta napada bili advokatica pred penzijom Nada Milosavljević i njen sin, srećom niko nije povređen. x Ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i advokatskog pripravnika Nemanje Stojanovića iz Jagodine, potresla su javnost, a njihove ubice nikada nisu pronađene. x Javnost pamti ubistvo advokata Vladimira Zreleca, u centru Beograda 2015. godine, za koje je na 30 godina zatvora osuđen Vladimir Šaranovic. Od 2003. do danas evidentirano je 118 napada na advokate, a u istom periodu okončano je 186 predmeta, dok u 18 slucajeva nije bilo krivicne prijave iako je komora prijavila napad. Reč je o pretnjama, nanošenju lakih i teških povreda, paljenju automobila, bacanju bombi, pucanju iz vatrenog oružja i napadima hladnim oružjem.

