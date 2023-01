ISPOVEST IVANINOG PRIJATELJA PLANINARA! "Ubica nije ljudsko biće već monstrum": Evo šta kaže o odnosu IVANE I JETMIRA!

Prijatelj Ivane K. koja je mučki ubijena u iznajmljenom stanu na Zvezdari u svojoj ispovesti za Kurir kaže da ne može da veruje da neko može da naudi tako divnom stvorenju kao što je bila ona!

Ivana je ugušena, a osumnjičeni za kojim je raspisana međunarodna poternica je Jetmir G, navodno njen emotivni partner koji je u njenom stranu boravio 12 dana pre ubistva. Više javno tužilaštvo u Beogradu kao motiv zločina je istaklo Jetmirovu ljubomoru, a iščekuje se njegovo hapšenje i saslušanje.

foto: Privatna Arhiva

Ivanin prijatelj planinar, koji je želeo da ostane anoniman, za Kurir kaže da ne može da veruje da je Ivanu ubio drugi planinar, ali ni to da je ona bila sa Jetmirom u emotivnoj vezi.

- Njega nisam poznavao i sad mi je jako milo zbog toga, ali nju jesam. Bila je u planinarskom domu gde sam ja radio i zbližili smo se kao da mi je bila rod rođeni, boravila je sa planinarima kod mene u domu. Bila je jako vesela i pristojna devojka - kaže naš sagovornik i dodaje da je ostao u kontaktu sa Ivanom i grupom koja je planinarila kod njega u domu.

- Čuo sam se da ostalim planinarima, svi su u čudu da može monstrum da ubije tako divno stvorenje svi su ožalošćeni i ogorčeni. Trebalo je da me poseti na proleće, mnogo mi je žao što je neću videti. Kao da sam izgubio svoju ćerku - kaže Ivanin prijatelj i dodaje da je Ivana bila puna života.

foto: Društvene mreže

Za Jetmira kaže da za da je planinarski vodič, ali da ne veruje da je Ivana sa njima bila nešto više od prijatelja.

- On je planinarski vodič i instruktor, a planinari su posebna fela oni su kao braća i čuvaju jedni druge. Ne verujem da je ona bila u posebnoj vezi sa njim sem te koja važi među planinarima, zaštitnička i prijateljska - kaže sagovornik Kurira.

-Verujem da ga je primila u stan kao druga i planinara - dodaje.

Strah

Naš sagovornik kaže da se samo plaši jedne stvari, da će njen ubica izbeći ruku pravde.

- To nije ljudsko bice to je monstrum. Plašim se da je već otišao ko zna gde i da ga ruka pravde neće stići. Ne mogu ni da zamislim kako je njenoj porodici dok sve ovo gleda i prati, kad je nama koji smo joj prijatelji na putovanjima ovako užasno - kaže on.

1 / 4 Foto: Printscreen Facebook

Ivanin prijatelj se osvrnuo i na komentare na društvenim mrežama i rekao da mu nisu jasni oni koji brane Jetmira, a napadaju Ivanu.

- Malo je takvih, ne mogu da kažem, ali sam ogorčen da ih uopšte ima. Mislim i da je neki od tih profila njegov, da se bolesnik pravda narodu za nedela!

Podsetimo, ubica je rukama Ivani stezao usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Ona se branila od napadača te je Jetmirov DNK pronađen ispod njenih noktiju što je bio ključni dokaz u istazi.

(Kurir.rs - D. Antonijević)