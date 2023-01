ANU MUŽ UBIO ZBOG POHLEPE: Brajan isekao ženu i bacio delove njenog tela na tri deponije zbog 2,8 miliona dolara?!

Brajan Volš (47), koji je optužen da je u 1. januara u njihovoj porodičnoj kući u mestu Kohaset kraj Bostona ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš najverovatnije je brutalno isekao suprugu i bacio delove njenog tela na deponije zbog imovine od 2,8 miliona dolara! Američki mediji prenose da istražitelji sumnjaju da su motiv brutalnog ubistva upravo vredne nekretnine koje je Ana imala na svoje ime.

- U prilog tome ide i njegova internet pretraga koju je, kako se sumnja, posle ubistva supruge vršio preko tableta svog sina. Osim kako da se reši tela i tragova krvi, kao i koliko dugo telo može da stoji a da se ne oseti, pretraživao je i koliko vremena od nečijeg nestanka treba da prođe da bi se nasledila imovina - podsećaju oni.

Beograđanka Ana Volš, podsetimo, živela je na relaciji Kohaset - Vašington, jer je u tom gradu bila generalni menadžer u jednoj od najvećih kompanija za trgovinu nekretninama.

- Ana je imala na sveoje ime osam nekretnina, ali je od 2018. prodala četiri imanja. Međutim, i dalje je posedovala još četiri na svoje ime i to u vrednosti od skoro tri miliona dolara, njeno ime povezuje se nekretninama u Vašingtonu, Merilendu i Masačusetsu. Iako su mediji pisali o tome da su to njihove nekretnine za iznajmljivanje, zapravo su se sve vodile na njeno ime - objašnjavaju oni.

U prilog tome da je Brajan i pre ubistva planirao da se domogne njenog bogatstva ide i to što je dokument o prodaji jedne kuće u Bostonu za 220.000 dolara, koja je takođe bila na Anino ime, potpisao upravo on i to 29. decembra prošle godine. Samo dva dana ranije, 27. decembra, na internetu je istraživao i kako da se razvede.

- Brajan Volš u vreme ubistva bio je nezaposlen, bez ikakvih primanja pri tom u kućnom pritvoru i čekao je izricanje kazne za prevaru jednog poznatog kolekcionara umetničkih slika za 80.000 dolara. Praktično, Ana je izdržavala njega i njihovo troje dece. Osim toga, prijatelji njegovog oca ispričali su da je vredne predmete, umetničke slike i automobile ukrao iz kuće oca posle njegove smrti, koji ga je inače isključio iz testamenta i sa njim nije bio u kontaktu godinama - otkriveno je tokom istrage.

Inače, Volš koji se sumnjiči da je u podrumu kuće ubio, potom raskomadao telo supruge a onda ga u kesama za smeće odneo i bacio u različite deponije, kako je otkriveno, istražiteljima je postao sumnjiv čim su prvi put došli u njihovu kuću, zbog neobičnih izjava koje je davao. Oni su otkrili da im je do pronalaska krvi u podrumu, na zidovima, u kući delovalo sve savršeno normalno.

- Ispričao je da ga je Ana probudila 1. januara između 6 i 7 sati ujutru, saopštila mu da zbog situacije na poslu mora hitno da pozove taksi i uhvati let za Vašington. Naveo je da je on ustao oko 7 i spremio doručak za njihova tri dečaka, da je bebisiterka došla popodne i da je on oko 15 sati otišao do marketa, vratio se kući, a onda oko 16h otišao do majke. Prvo što je upalo u oči jeste da sa sobom nije nosio mobilni telefon i nije imao GPS, pa da se na kratko izgubio. Rekao je da je otišao do radnje i vratio se kući oko 20 sati. Interesantno je i to da je govorio da se na putu do majke izgubio, ali i da je išao da je poseti jer je tek operisana, iako je ona snimljena ispred njihove kuće dan uoči hapšenja, 7. januara - otkriveno je u izveštaju policije.

Brajan je pričao i o tome kako je sina vodio na sladolel, svraćao u radnje, ali su istražitelji prateći ono što je Volš ispričao otkrili da nije govorio istinu o tome koje je radnje posetio, kao i da je prećutao prave maršute svog kretanja.

