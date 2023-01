OVO AMERIKANCE NAJVIŠE ZANIMA! Urednica vesti Espresa otkrila saznanja NBC-a zašto policija ODUGOVLAČI rešavanje slučaja Ane Volš

Vest o nestanku Beograđanke Ane Volš, kojoj se 1. januara gubi svaki trag, potresa ceo svet, a o Aninom nestanku svakodnevno izveštavaju domaći i strani mediji.

Upravo tim povodom, NBC Boston stupio je u kontakt sa našim portalom Espreso i urednicom rubrike Vesti Anom Petrović, koja se uključila u program i dala osvrt na ovaj slučaj.

Ona je otkrila šta Amerikance najviše zanima, kao i to kako je stupila u kontakt sa novinarkom tamošnjeg portala.

foto: Kurir televizija

- Pratila sam ovaj slučaj od početka, sa svojim kolegama iz rubrike. U trenutku kada je Brajan Volš optužen za zločin, pokušali smo da kontaktiramo pojedine ljude iz Amerike. Stupila sam u kontakt, preko Tvitera, sa Ebi, novinarkom uticajnog lista u Americi "NBC Boston". Bila je veoma zainteresovana za saradnju - započela je Petrović.

Nedugo zatim, novinarka Espresa je otkrila koje stvari su njima bile zanimljive, a da su želeli da saznaju od nas.

- Ebu je najviše interesovala majka Ane Volš, jer oni nisu mogli da stupe u kontakt sa njom, sobzirom na to da ne priča engleski jezik, a naša koleginica je više puta razgovarala sa Aninom majkom. Naš cilj je bio da majka nestale Ane sazna nešto više o situaciji njenih unuka, jer je bila u mraku, pa se nama žalila. Probala sam sa Ebi da pričam o tome, čak sam i poslala mejl Centru za socijalni rad, ali su mi rekli da zbog privatnosti istrage ne mogu da pomognu - otkrila je Petrović.

Nakon toga, novinarka je pričala o metodu rada tamo i kod nas, rekavši da je princip isti, samo su drugačiji izvori.

- Amerikanci su još pre nas mislili da je on kriv. Brajan je bio upleten u nezakonite radnje sa umetninama. Javili su se psihijatri koji su rekli da je sociopata. Što se tiče samog istraživanja i izveštavanja tu su stvari prilično slične. Samo su izvori informacija drugačiji. Mi smo mogli da pričamo sa majkom i članovima porodice, a oni sa policijom, nadređenima, laboratorijom... Ona mi je otkrila novinu vezanu za DNK u toj njihovoj najvećoj laboratoriji, a rekla mi je i zašto policija odugovlači rešavanje ovog slučaja, a to je jer je Brajan svakako u pritvori, pa njima to ne predstavlja nikakvu žurbu - rekla je Petrović.

