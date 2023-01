UŽAS U NIŠU: Tinejdžer izboden kod glavne autobuske stanice, krv mu šikljala iz vrata, prolaznike molio za pomoć (FOTO/VIDEO)

Maloletnik star oko 15 godina izboden je večeras oko 20 sati u blizini glavne autobuske stanice u Nišu.

Policija je brzo došla, a kako su nam rekli očevioci momku je pomogao jedan čovek i zaustavio taksi koji ga je odvezao krvavog u Hitnu medicinsku pomoć.

foto: Kurir.rs/M.S.

- To se desilo u minut vremena. Dečak je mlad, ima 15 ili 16 godina. Došao je iz pravca Osnovne škole "Vuk Karadžić". Dotrčao je ovde i rukom se držao za vrat dok mu je šikljala krv. "Zovite hitnu, zovite hitnu, ubiše me", vikao je. Tu se našao ovaj tridesetogodišnjak koji mu je pomogao. Stao je jedan taksi i on je odvezen - ispričali su nam očevici događaja.

Za sada nije poznato ko ga je napao. Kako nezvanično saznajemo, ovom ubadanju prethodila je tuča, ali sigurno da će se sve znati nakon saslušanja policije.

Izbodenog momka je Hitna medicinska pomoć prevezla u Univerzitetski klinički centar Niš.

(Kurir.rs/M.S.)