MISTERIOZNA FOTOGRAFIJA ANE VOLŠ: Nestala Beograđanka kao da je naslutila da joj preti opasnost OSUDILI SU ME NA SMRT?!

Beograđanka Ana Volš (39) za kojom se danima tragalo jer joj se svaki trag gubio 1. januara, brutalno je ubijena, prema brojnim dokazima američkog tužilaštva, a pre ubistva kao da je naslutila svoju smrt!

Ana Volš, podsetimo, nestala je 1. januara oko četiri sata ujutru kada je taksijem trebalo da se odveze do bostonskog aerodroma, gde je trebalo da odleti za Vašington kako bi se javila na posao. Prvo je nekoliko dana nakon njenog nestanka uhapšen njen suprug Brajan Volš (48) i to zbog ometanja istrage, da bi se sada prekvalifikovalo delo u ubistvo jer postoje brojni dokazi da je Brajn suprugu ubio, nakon čega se rešio njenog tela. U prikrivanju zločina, ostavio je za sobom brojne tragove.

ana i brajan volš u doba ljubavi foto: Privatna Arhiva

Ana Volš, majka troje dece, u septembru 2015. godine na svom Instagram profilu, na kome je inače, bila veoma aktivna, objavila je fotografiju knjige Patrika Modijana. Na pomenutoj fotografiji može se videti kako Ana drži knjigu na stranici 48 gde između ostalog pišu sada već jezive reči.

- Ponekad se dešavalo da sanjam kada mi preti opasnost, ali to me nije mnogo plašilo zašto što sam mogla u svakom času da se probudim. U jednom takvom snu bili su me osudili na smrt - dešavalo se to u Engleskoj i trebalo je da sutradan budem obešena - stoji u jezivom citatu knjige koju je Ana Volš slikala i objavila na društvenoj mreži.

ana volš objavila kako čita knjigu koja naslućuje njenu smrt foto: Društvene mreže

Nesrećna Srpkinja koja je brutalno ubijena, u Ameriku je došla 2005. godine gde je ubrzo napredovala, a njen posao na rukovodećoj firmi za nekretnine u Vašingtonu doneo joj je veliki poslovni uspeh, ali i milionski novac zbog koga se i sumnja da je brutalno ubijena. Američki istražitelji sumnjaju da je Beograđanku suprug Brajan ubio zbog pohlepe i hteo je da iscenira da je nestala, kako bi uzeo celo njeno bogastvo.

brajan volš na sudu foto: EPA Craig Walker/ Pool

Međutim, i pored planiranog zločina Brajan Volš je iza sebe ostavio brojne dokaze koji su ga optužili za ubistvo supruge, a ove nedelje mu je pročitana optužnica gde su izneseni dokazi protiv njega. Sledeće suđenje zakazano je za 9. februar gde će se po treći put naći pred američkim sudom.

(Kurir.rs)