KOJE BENEFITE SRBIJA IMA ZBOG POSETE SI ĐINPINGA? Stručnjaci obrazložili: Puna implementacija SPORAZUMA će biti 1. jula (VIDEO)

Predsednik Kine Si Đinping posetio je našu zemlju, što sigurno građanima uliva svest da je Srbija mudrom politikom na zavidnom mestu u svetu.

Svakako, pored gradskih saobraćajnih gužvi koje su posledica posetom velikih zvaničnika, koje će to pogodnosti Srbija i njeni građani osetiti ovom posetom?

Upravo na to i mnoga druga pitanja oko našeg prijateljstva sa Kinom, odgovor su dali gosti emisije "Ni pet, ni šest" a to su bili Zoran Spasić, predsednik centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku, Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, Vesna Pešić, izdavač i Aleksandar Pavić, narodni poslanik.

Spasić je analizirao posetu kineskog lidera, pa je rekao koje benefite će naša država imati.

- Trebalo bi da se radujemo, svakako da je ovo jedan od velikih događaja, odnosno važnih poseta našoj zemlji. Ovo će biti deveti susret predsednika Vučiča i Đinpinga, a to je pokazatelj koliki ugled i poštovanje naša zemlja ima u svetu. To je zahvaljujući mudroj politici našeg predsednika. Ono što se suštinski bitno je da će naša država imati velike koristi. Očekuje nas period gde ćemo imati ono što je predsednik naveo kao "Skok u budućnost" i priprema za Expo. Za to je potrebna još jača ekonomija, razvoj, ulaganja... I upravo će tu kineske investicije doći do izražaja. Nas od prvog jula čeka potpuna implementacija sporazuma o slobodnoj trgovini, odnosno tada će biti efektivan, te će se 843 proizvoda iz Srbije naći na teritoriji Kine - započeo je Spasić, pa dodao:

- Dakle, biće bez ograničenja, to je za našu privredu važno, naši vinari, proizvođači rakija, svi će imati mogućnost da plasiraju svoju robu. To je takođe i pokazatelj da je naša roba dobra. Ako imate mogućnost da izvozite robu u Kinu, to je dokaz prave ekonomske snage.

Nedić je sumirao svoje utiske, s obzirom na to da se pre posete Đinpinga našao u Kini sa redakcijom Kurira

- To je bio kraj aprila, bili smo nedelju dana, prošlo je nekoliko dana od te klimatizacije, a prvenstveno promena hrane. Naravno, vratio sam se pun utisaka, povod našeg putovanja je bio to da smo bili gosti Ziđin rudnika, čiji su vlasnici isti oni koji su u Boru i Majdanpeku. Kompletan utisak je fantastičan, a nije ni slučajno što smo mi bili u Kini pred posete njihovog predsednika Srbiji, jer su domaćini insistirali na tome, pa smo se i brzo spremili za put. Sama ideja odlaska je bila da odvedu novinare prvo u Bor jer se dosta pričalo o toj ekologiji, platama, i tako dalje. Da bi dva dana nakon toga mi seli u avion, putovali smo 30 sati, i tu smo proveli nekoliko dana, obilazili smo rudnike, fascinantni su utisci jer i oni govore da pre 40 godina nisu imali ni uslove za radnike.

Pešić je komentarisala medija Azije, ali i odnos Kine sa zapadom:

- To nije ni izbliza onako kako se priča na platformama, a pogotovo onim zapdnog sveta. Kada razmišljam o Kini, ja sam videla nešto sasvim drugo tamo, ono što je Kina danas, to nije samo ekonomski gigant, već je ona možda i najvažniji događaj koji se dogodio krajem 20. veka. Kada uzmete u obzir činjenicu da je Kina za samo 40 godina napravila takav privredni skok, onda ne možete, a da ne pomislite da se radi o fenomenu koji potpuno fascinira. Kada razmišljam o Kini, ne svodim svoja razmišljanja na dnevne političke događaje, već posmatram više transistorijski. Kina je civilizacija koja traje 5.000 godina i njoj se žuri da uđe u budućnost koja je počela.

Pavić je pričao o kulturi kineskog naroda:

- Zapad je kod nas nametnuo ružnu naviku, da mi komentarišemo druge na osnovu njihovih unutrašnjih stvari. Kina to radi kao reakciju na mešanje u njihove stvari. Kinezi su 5.000 stara kultura i to se vidi, vrlo su učtivi, nikada neće pokrenuti unutrašnje nešto, osim ako vi to sami ne radite, ako im ne stavite prst u oko. Jedan od stubova njihove spoljne politike je ne mešanje u stvari drugih država. Prvo, Kina jeste država civilizacije, kao Indija i Rusija, a oni takođe grade tu budućnost odnosa, taj multipolarni svet. Kinezi reaguju na zapadno agresivno mešanje, ali nikada nećete da čujete kineski komentar na naše ili nečije unutrašnje prilike.

