BRAJAN JE KRIV, ALI MOŽE DA SE SPASI DOŽIVOTNE ROBIJE! Čuveni srpski advokat otkrio: Ovaj DETALJ presudan u slučaju Ane Volš!

Čuveni advokat Toma Fila komentarisao je slučaj Brajana Volša koji je optužen za ubistvo supruge Ane koja je nestala 1. januara ove godine.

Brajan Volš je navodno na smrt pretukao svoju suprugu Anu Volš, a zatim bacio njene posmrtne ostatke, nakon što je na internetu pretraživao kako da se otarasi tela. Tokom dosadašnje istrage, i onoga što je zvanično objavljeno jeste da su iz kuće zaplenjene dve prikolice za smeće, te je policija pronašla i instrumente za sečenje, uključujući testeru za metal i tepih za koje se veruje da sadrže biološke dokaze. Takođe, u podrumu kuće pronađen je krvava testera!

foto: Zorana Jevtić

Advokat Fila ističe da upravo od te pronađene krvave testere sada zavisi ceo slučaj, jer ukoliko se utvrdi odsustvo Brajanovog DNK na njemu, on ima šanse za oslobađajuću presudu.

- Nije bitno da li ima tela ili nema. Postoje indicije, indirektni i neposredni dokazi. Internet pretraga su indirektni dokazi, služe da se ubedi porota da je nešto uradio. U ovom momentu nisam video da je DNK nađen na krvavom nožu, u podrumu gde kažu da je istukao ženu a potom je ubio i raskomadao. Ako se utvrdi DNK, Brajana će osuditi. DNK nije indicija, to je dokaz. Ako se utvrdi DNK u krvavoj odeći koju je dao, on je gotov - rekao je advokat Fila za medije.

foto: Instagram/anawalshe

O Brajanovoj sudbini će odlučivati porota.

- Ako ne bude DNK, onda nema čvrstih dokaza. Ovde je u pitanju porotni sud, tako da ukoliko se pokaže da nema DNK na nađenim dokazima, biće nadmetanja između tužioca i odbrane, na kraju će imati završne reči i biće kako porota odluči. U svojoj praksi sam imao dosta oslobađajućih presuda, i to uglavnom jer je policija negde pogrešila - objasnio je advokat Fila.

Advokat Fila kaže da Brajan itekako zna kako treba da se ponaša na sudu.

- Brajan ima iskustva sa sudom. On vrlo dobro zna šta radi. Onaj osmeh dok je hapšen pokazuje da je čovek bez emocija. Najveći indirektni dokaz protiv njega je što je čekao toliko da prijavi njen nestanak. Po mom mišljenju, on je kriv - kaže Toma Fila.

foto: Printscreen/7NEWS Live Boston

Objasnio je i na koji način funkcioniše američki pravosudni sistem .- Po američkom sistemu, podnosi se zakletva da ćeš govoriti istinu, ali ne moraš da svedočiš. Kod nas je to drugačije, moraš da svedočiš, ne polažeš zakletvu i kod nas onda može i da se laže. Ako bude utvrđeno da je davao lažne iskaze, on će odgovarati i za to i za obmanjivanje javnosti - objasnio je advokat Fila.

Podsetimo, Ani Volš se izgubio svaki trag u noći između 31. decembra i 1. januara. Njen suprug Brajan Volš prijavio je njen nestanak tek tri dana kasnije. Istragom je utvrđeno da je on opstruisao istragu, a u podrumu kuće pronađeni su tragovi krvi i krvav nož. Takođe, na smetlištu su pronađene krvave krpe i tepih, te američka policija sumnja na najstrašniji scenario. Brajan Volš se nalazi u istražnom zatvoru, gde čeka epilog istrage.

Kurir.rs/Blic