"ALEKSANDAR ŠARAC JE ZVAO NIKOLU KAČAREVIĆA U UŠĆE!" Tamara Đurić: On nije kriv, imam i dokaz u telefonu!

Beograđanin Aleksandar Šarac ubijen je u garaži TC "Ušće" u oktobru 2020. godine. Maskirani napadač prišao je Šarcu, koji je išao ka svom blinidranom automobilu i pucao mu u glavu.

Prema podacima iz istrage, Šarac je uvek nosio pancir, te je napadač znao da treba da cilja u glavu.

Lalić na suđenju otkrio identitet ubice Podsetimo, svedok saradnik Srđan Lalić otkrio je da je ubistvo Aleksandra Šarca u Beogradu organizovao Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara! Lalić je detaljno opisao kako su pokušavali da ga namame preko skaj telefona škaljarca Mila Radulovića Kapetana, kog su Belivuk i Miljković oteli u Crnoj Gori. Međutim, Šarac nije naseo. Ali su oni nastavili da ga prate sa namerom da ga likvidiraju. Lalić je u svedočenju potom šokirao tvrdeći da je Aleksandra Šarca namamio Nikola Kačarević u Tržni centar Ušće. foto: ATAImages, Privatna arhiva - Šarac je ubijen pošto ga je u tržni centar namamio Kačarević, a izvršioca je angažovao Nikola Vušović i obećao mu 50.000 evra. To znam jer se Radoje Zvicer žalio da mu Vušović traži pare jer nema da isplati pucača - otkrio je Lalić. Nikola Kačarević je, inače, bivši muž starlete Tamare Đurić.

Starleta Tamara Đurić gostovala je u emisiji Sceniranje. Ona se tom prilikom dotakla njenog bivšeg muža Nikole Kačarevića za koga smatra da nije kriv.

- Ja sam znala kada sam se udavala ko je Nikola Kačerević. On nije pripadnik klanova. Ja sam apsolutno sigurna da on nije umešan u to što novinari pišu. Da li on ima neku krivicu ili ne, to će ispitati nadležni organi. Nikola je dečko ko je jako vredan i koji ima legalan biznis i od toga živi. Koliko danas dečko može biti normalan na ulici, on je danas po mom mišljenju veoma normalan momak. Ako ga sud bude optužio, ja ću povući svoju reč. Mada sumnjam da će se to desiti - rekla je Đurić i dodala:

- On jeste moj bivši muž, ali nije bivši otac mog deteta i moja moralna obaveza je da njega zaštitim. Nikola nije počinio nikakvo ubistvo, niti se bavi nedozvoljenom prodajom supstanci. Ja umem dobro da pročitam čoveka, teško da neko poput Nikole može da me prevari.

Takođe je napomenula da ostaje pri tome da će biti svedok, kako je nedavno izjavila u jednom svom lajvu na Instagramu.

- Ja sam u jednom Instagram lajvu rekla da ću biti svedok, ukoliko se to od mene bude zahtevalo. Ostajem pri tome apsolutno, ali za to delo koje mu se stavlja na teret. Pod tim mislim ono što sam pročitala u novinama. Da je on namamio žrtvu koja je bila njegov prijatelj u tržni centar Ušće posle čega je izvršena likvidacija koju je on organizovao.

Starleta se potom osvrnula na taj kobni dan gde je otkrila da ima dokaz da je Aleksandar Šarac bio taj koji je zvao Nikolu Kačarevića.

- Ko može verovati svedoku saradniku, jer ne možeš prvo da budeš ubica pa svedok saradnik. Ja sam svojim očima videla. Imamo grupni čet Aleksandar Šarac, njegova supruga Sanja, još dvoje naših prijatelja, NIkola i ja. Ja sam tog spornog dana bila sa Sanjom u prestoničkom restoranu. Na inicijativu Šarca i Nikolino odvraćanje od toga, oni su otišli u Ušće. Ja imam taj grupni čet kao dokaz. Na njihovu inicijativu mi odlazimo na taj ručak, a na inicijativu Šarca, oni idu u Ušće. Dakle Aleksandar Šarac je zvao Nikolu Kačarevića da dođe u Ušće i to mogu da posvedočim.

