LIDIJA BACILA TUĐU BEBU U ZAMRZIVAČ I POBEGLA? Muž nestale žene i dalje u šoku nakon jezivog otkrića u kući u Zemunu

Postoji mogućnost da je moja bivša žena Lidija (47) imala saučesnika u ovom monstruoznom činu.

Ovako govori Zoran M. (62) iz Zemuna koji je u četvrtak po podne u svom zamrzivaču u Šturmovoj ulici pronašao telo bebe umotano u peškir. Dok policija intenzivno traga za Lidijom M, za koju se sumnja da je odgovorna za stravičan zločin, njen bivši muž danima pokušava da nađe odgovore na mnogobrojna pitanja.

Voleo bi da se ceo slučaj, kako kaže, što pre razreši.

- Bili smo 27 godina zajedno, imamo četvoro dece, ne mogu da poverujem da je tako nešto mogla da uradi, iako sve vodi ka tome. Danima se pitam da li je ona bila spremna da novorođenče stavi u zamrzivač. Voleo bih da je pronađu što pre da bi, ukoliko je ona to uradila, otkrila da li je imala nekog saučesnika ili da kaže da joj je neko to naredio da uradi. Ukoliko to nije njeno dete, takođe bih voleo da se utvrdi da li je pomagala nekom drugom, izašla u susret... šta god da je, voleo bih samo da saznam istinu - rekao je utučeni Zoran za Srpski telegraf.

foto: Zorana Jevtić

Dodaje da ne može ni da pretpostavi gde bi Lidija mogla da se nalazi.

- Ona je generalno tiha i povučena žena, ali je imala psihičkih problema. Govorio sam joj stalno da ću pomoći, ako joj je to potrebno, ali ona nije želela. Odlazila je više puta od mene, otprilike sam uvek znao gde je, ali ovaj put ne. Svakako sam siguran da kod svoje porodice sigurno nije jer su joj otac i majka umrli, a s rođenim bratom i sestrom, koji žive u Mladenovcu, ne razgovara. Čak me je u petak zvao njen brat od strica, koji živi u Aranđelovcu, da pita šta se to dogodilo. Rođak je šokiran. Kaže da mu ništa nije jasno - kaže Zoran.

DECA NISU SVESNA ŠTA SE DOGODILO Zoran M, kojem je Lidija rodila četvoro dece, objasnio je da se nada da mališani neće saznati šta se dogodilo. - Dvoje starije dece su upućeni u ceo slučaj, ali drugo dvoje, koji su mladi, ništa ne znaju. Za sada se svi dobro drže, ali bojim se da bi ih u školi, koja počinje sutra, vršnjaci mogli zadirkivati - rekao je Zoran.

Telo bebe u zamrzivaču, podsetimo, Zoran M. je pronašao u svojoj kući dok ga je čistio.

- Vadio sam jednu po jednu kesu i gledao šta se u njima nalazi, a potom ugledao nešto obavijeno sa šest kesa. Mislio sam da je vekna hleba ili pogača, to je Lidija umela da stavi u zamrzivač da se ne bi ubudalo, međutim, kada sam krenuo da otvaram kese, video sam zaleđenu bebu umotanu u peškir - objasnio je vidno zbunjen.

Nakon jezivog prizora koji je zatekao, obavestio je policiju, koja mu je uzela DNK da bi se utvrdilo da li je otac bebe. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju pronađenog tela da bi se utvrdio pol, uzrok i način nastupanja smrti, nakon čega bi misterija mogla biti rešena.

Moguće je da je beba bačena u zamrzivač i pre nekoliko godina.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)