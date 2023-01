Ana Volš, pre skoro dve godine se svim silama borila da njen suprug ne ode u zatvor i zahvaljujući njenim molbama i pismima sudu on je dobio nanogicu umesto da ode u klasičan zatvor na 30 meseci, u kom bi bio do marta 2023! Prema rečima izvora američkih medija, da je Brajan u septembru 2021. završio iza rešetaka, Ana bi sada bila živa!?

U emisiji puls Srbije o slučaju Ane Volš govorio je Rajko Nedić, novinar i odgovorni urednik Kurira.

foto: Kurir televizija

- Na osnovu dosadašnjeg toka istrage Ana, kada je njenom suprugu pre dve godine pretila kazna, garantovala je za supruga, a to su učinile i njena majka i sestra. Zanimljivo je da je ona u tom pismu objasnila i detalje njihovog odnosa i da se o mužu izjašnjavala krajnje afirmativno. On je zbog toga bio u kućnom pritvoru umesto u zatvoru. To ju je nažalost verovatno odvelo u smrt, jer da je on ostao u zatvoru do ovoga verovatno ne bi došlo - ocenio je Nedić.

Dodao je da je Volš sigurno imao neki plan u vezi sa svojom suprugom, ali da je moguće da nije planirao ubistvo.

- Verovatno je imao neki plan, ne možda da je ubije, ali je verovatno planirao razvod. Sve se svodi na te indirektne dokaze. Ovde nema ni tela ni svedoka, ali sve ukazuje na to da je on ubica. Motivi zločina su verovatno ljubomora i korist.

02:12 SPASLA GA OD ZATVORA I TO JE ODVELO U SMRT?! Nedić: Volš je imao neki plan, ali možda nije hteo da je ubije LJUBOMORA GLAVNI MOTIV

Ana Volš je bila poslovno veoma uspešna. Nije ona bila običan prodavac nekretnina. To je ozbiljna firma gde je ona bila visoko pozicionirana. Pokušavala je da živi američki san i želela je takav život što joj se delom i ostvarilo. Nažalost niko se nije nadao da može tako nešto da se dogodi - kaže Nedić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud