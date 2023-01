"NE MOŽEŠ UBITI ČOVEKA U SEKUNDI, A DA TO NIKO NE ČUJE" Mršević: Ukoliko UKLJUČE DECU u istragu, njihova izjava bila bi od koristi

Milanka Ljubičić, majka Ane Volš, je na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova upoznata sa procedurama u slučajevima nestanka, kao i u slučajevima sa smrtnim ishodom državljana Republike Srbije u inostranstvu. Majci je predočeno da se američki organi nisu obraćali institucijama Srbije, imajući u vidu američko državljanstvo njene ćerke.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je majka Ane Volš, Milanka Ljubičić, na njihovu sugestiju, u svojstvu najbližeg srodnika potpisala zahtev za pribavljanje zvaničinog izveštaja o nestanku njene ćerke u SAD, kao i svih potrebnih dokumenata s tim u vezi.

Kako je navela američka tužiteljka, telo ubijene Ane Volš najverovatnije nikada neće biti pronađeno, jer se otpad sa deponije, na koju je Brajan bacio kese, trajno uništava u spalionici. Digitalnom forenzikom utvrdjene su rute kojim se Brajan Volš kretao nakon 1. januara.

Šta se sve još može desiti do narednog saslušanja zakazanog za početak februara pričalu su gosti u nastavku jutarnjeg programa Redakcija i to:

Profesor dr Zorica Mršević, sociolog i Blažo Nedić, advokat.

Nedić je podsetio na indicije koje se šire u medijima, pri izjašnjavanju Brajana Volša da nije kriv i američki sistem koji nalaže da krivicu treba da dokaže tužilaštvo.

Profesorka i doktorka Mršević se u razgovor uključila citatom iz romana "Stranac" Albera Kamija, "Nije plakao na grobu svoje majke" misleći time na prazan pogled Brajana Volša, koji smo mogli videti na slici.

- On je luzer. Njega je žena izdržavala, kao veoma imućna i sposobna žena. Tu je bio ključni problem između njih i zbog toga je on reagovao tako što je izvršio ubistvo. Mi svi stojimo na strani naše žene i pokazaće se tok suđenja, ali broj i vrsta do sada sakupljenih dokaza, pokazuje da je nije neki skitnica i narkoman u krizi, kome je trebala šaka dolara, ubio, već on. To dokazuje taj prazan pogled, pogled praznog čoveka - primetila je.

A, kako je rekla, život Brajana i Ane Volš, bio je nemoguć.

- On je očigledno hteo da se razvodi, znači da je njihov život bio nemoguć. To što njegova majka tvrdi da nije bio agresivan, on verovatno nije bio agresivan, ovo je delo potučenog čoveka. Nemogućnosti u životu da bude bilo šta drugo. Verujem da je ovo momenat afekta. Da se pripremao verovatno bi on to drugačije uradio. Što znači da je došlo do svađe - ispričala je.

Nedić je pojasnio šta, u Brajanovom slučaju može da uradi odbrana.

- Rekao bih da nema olakšavajuće okolnosti. Posmatraće se da li je on mogao da razume šta je uradio u trenutku u kom je to uradio, drugim rečima, ako se neko bude pozivao na neuračunljivost, kao olakšavajuću okolnost, tu okolnost bi morala da dokaže odbrana. Pretpostavlja se da je on nevin, a krivicu mora da dokaže tužilaštvo, kao što se pretpostavlja da je uračunljiv, dok odbrana ne dokaže suprotno - pojasnio je i u nastavku rekao da je prikupljen veliki broj dokaza.

- Broj posrednih dokaza koji svi ukazuju na Brajana Volša - istakao je Nedić reč ukazuju, a ne i dokazuju, i nastavio, - tužilaštvo će imati ozbiljan zadatak da sve to dokaže pred porotom - rekao je.

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević, da li bi i Brajanova majka mogla da se tereti kao saučesnik, kao i kakva je sudbina dece, nakon svega, Mršević je rekla da je nemoguće da se ništa nije videlo.

- To su zaista mala deca. Nemoguće je ubiti nekog, a da se to ne čuje, da ne kažem da su i pre toga slušali svađe i rasprave. Nemoguće da je on nju u sekundi ubio. Ne bi trebalo decu izlagati, ali kada bi i ih i uključilii, bili bi izloženi javno u sudnici unakrsnom ispitivanju, što je vrlo tramatično i za odraslu osobu. Najmanja njihova izjava u tom pravcu bila bi od koristi - rekla je Mršević.

