EVO KO JE UBIJENI ŠKALJARAC RILE KAPETAN: Zakopali ga u dvorištu vile u Istanbulu, a OVO je o njemu na suđenju govorio Lalić

Risto Mijanović, čije ime je odranije poznato u crnogorskom podzemlju po više krivičnh dela, mučen je i ubijen u Istanbulu, kada ga je kavački klan namamio u vilu Željka Bojanića u tom turskom gradu. Zbog njegovog ubistva lisice na ruke su stavljene Bojaniću novembra prošle godine, a policija je danima kopala po dvorištu vile, kako bi pronašli njegovo telo.

Iako poznat crnogorskim pravosdnim organima ali i javnosti, Risto Mijanović je duže vreme bio van fokusa javnosti. O njemu se ništa nije znalo određeni vremenski period, sve dok nije stigla vest da je u Istanbulu zbog njegovog ubistva uhapšen Željko Bojanić, Crnogorac koji se dovodi u vezu sa kavačkim klanom.

"Prodao sam 17 kg droge da je maknem od sebe"

Ubijeni Risto Mijanović bio je blizak suparničkom, škaljarskom klanu, a hapšen je još 2013. godine u okviru policijske akcije "Grom", zajedno sa nekoliko članova svoje porodice. Mijanović je tada osuđen na pet godina i deset meseci zatvora, zbog stvaranja kriminalne organizacije.

"Nemam ništa ni sa kokainom ni sa heroinom, niti sam radio sa belim. Travu sam imao i to sam prodao, a to sam i priznao. Nemam ništa sa kokainom. Jesam imao 17 kilograma marihuane i hteo sam da prodam marihuanu, da to što pre maknem od sebe"“, tvrdio je Mijanović na sudu.

Mijanović, inače Cetinjanin, umešan je bio i u nekoliko oružanih obračuna sa pripadnicima kavačkog klana, za koje je više puta utvrđeno da su imali i svoju ispostavu u Srbiji, i to u više kriminalnih grupa. Jedni od glavnih saradnika kavačkog klana u Srbiji je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se zbog sedam ubistava, silovanja, otmica i drugih teških krivičnih dela sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Lalić ga spominjao kao Rileta Kapetana

Upravo na suđenju ozloglašenom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, okrivljeni saradnik Srđan Lalić je u više navrata pričao o ubistvu izvesnog Rileta Kapetana, za kojeg se pretpostavlja da je upravo Risto Mijatović.

"Rile Kapetan i Joka, pričaću sada o njegovim ubistvima. Veljko i ja smo se iz Istanbula vratili u Prištinu, odakle nas je prevezao jedan Albanac. Dok sam bio u Turskoj, Radoje mi je pisao jer su planirali namamljivanje Rista Kapetana i Joke, planirali su da nabavim replike pištolja i oznake policije. Plan je bio da Ristu Kapetana namame u restoran, da ga raskomadaju i bace u more. Nisam učestvovao u tome, ali bio sam u kući sa Veljkom i Markom dok su te akcije sprovođenje", ispričao je tokom suđenja Lalić.

Srđan Lalić foto: MUP RS, Dado Đilas

Joko je Jovan Jovanović, koji je navodno ubijen u Španiji. Kako su pisali mediji, kada su škaljarci saznali da je Jovanović ubijen u Španiji, Risto Mijanović je navodno krenuo da ga pronađe, odnosno njegovo telo, kako bi ga sahranili u rodnom Kotoru.

U Španiji je navodno dobio informaciju da je Jovanović u Turskoj, a za tu informaciju je dao i novac. Međutim, ispostavilo se da je to bila zamka, pa je i sam namaljen i surovo ubijen.

Turski mediji su objavili uznemirujuće fotografije mučenja Mijanovića, na kojima se vidi kao u donjem vešu sedi vezan na stolici, a potom i leži vezan u sauni. Policija veruje, na osnovu operativnih podataka dobijenih u presretnutim komunikacijama Skaja, da su ga kavčani zakopali u dvorištu vile Željka Bojanića, u kojoj je godinama živeo. Kako bi prikrili tragove, vila je renovirana, a telo je iskopano i zakopano na drugo mesto. Na tom mestu su izgradili magacin, te istražitelji nisu mogli da pronađu telo škaljarca.

Jovan Vukotić foto: Prinstcreen

Istragom o ubistvu Vukotića rasvetljena smrt Mijanovića

Podsećanja radi, 8. septembra prošle godine škaljarski klan je "obezglavljen" kada je ubijen vođa Jovica Vukotić u Turskoj. Nakon nekoliko dana uhapšena je grupa koja se sumnjiči da je organizovala likvidaciju, a među njima su istaknuti "kavčani" Zdravko Perunović i Radoje Živković. Nakon hapšenja, policija je zaplenila USB Živkovića, na kom su pronađene pomenute fotografije mučenja Rista Mijanovića u vili Željka Bojanića.

Nakon toga, Bojanić je uhapšen u novembru prošle godine, zbog sumnje da je ubio Mijanovića i zakopao telo u dvorištu vile u Istanbulu. On je negirao krivicu i tvrdio da nije nikakav pripadnik kavačkog klana, kao i da u Crnu Goru nije kročio već 12 godina.

