OSUĐEN POLICAJAC KOJI JE PIŠTOLJEM NASRNUO NA MIROSLAVA RADULJICU: Mnogo voleo košarkaša, sada će MORATI DA PLATI!

Inspektor Siniša Škondrić, iz Mrkonjić Grada osuđen je zbog ugrožavanja bezbednosti košarkaša Miroslava Raduljice (35)!

Presudu je doneo Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, kojom je optuženi Siniša Š. oglašen krivim zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske za koje je osuđen na novčanu kaznu od 2.500,00 konvertabilnih maraka, odnosno 1.250 evra, prenosi Informer.

Siniša Š., je nakon presude i plaćanja kazne vraćen na posao.

On se teretio da je krajem juna 2021. godine, posle slavlja na Janjskom saboru kod manastira Glogovac kod Šipova u Republici Srpskoj, hteo da se fotografiše sa Raduljicom, a kada je košarkaš to odbio, on je potegao pištolj iz torbice.

Škondrić je, prema presudi, navodno bio pijan i uporan da se fotografiše s poznatim košarkašem, koji je na saboru bio u društvu rođaka pod jednim šatorom sa živom muzikom.

- Ne sporim da je došlo do incidenta, ali nisam potezao pištolj na Raduljicu. Prvi put sam otišao kod njega i prišao sam mu sa strane, pa me njegovi rođaci nisu videli. Bio sam u civilu. Tačno je da sam tražio da se slikam s njim i mlađim pripravnicima policije koji su bili u drugom delu šatora, ali mi nisu dozvolili. Hteo sam da se slikam s njim jer sam ga baš voleo. Njegovi potiču iz sela Pribeljci kod Šipova i ponosni smo na njih, pa bi trebalo da ima poštovanja prema svojim zemljacima - rekao je ranije za medije optuženi inspektor.

Siniša Š. je tada izjavio i da nema ništa protiv Raduljice, čiji su roditelji poreklom iz sela Pribeljci kod Šipova.

- Ja sam fan Raduljice dok živim. Moje srce je uvek uz sve sportiste Srbije, a bog će suditi svakome za njegova dela ili nedela, u to sport ne mešam – rekao je tom prilikom inspektor.

Želja za slikanjem ga je skupo koštala, pa je morao, kako je pre izjavio, za vreme suspenzije, da kopa kanale i ide u nadnicu da bi prehranio porodicu.

- Koru hleba sam zarađivao idući u nadnice. Sve sam radio, od lepljenja keramike, slaganja drva i prenosa peleta do kopanja kanala - poverio se on tada jednom mediju.

Raduljica, nekadašnji centar FMP Železnika, Anadolu Efesa, Partizana, Milvoki Baksa, Minesote, Panatianikosa, Armanija i brojnih kineskih klubova, koji od septembra igra za KK Crvena Zvezda nije bio dostupan za komentar.

(Kurir.rs / Informer, D. Ć.)