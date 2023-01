ANALIZA SVEDOČENJA SRĐANA LALIĆA PROTIV KLANA BELIVUK-MILJKOVIĆ! Savić: Ima dobre kognitivne sposobnosti i jako je inteligentan

Okrivljeni-saradnik Srđan Lalić nastavio je da u Specijalnom sudu u Beogradu odgovara na pitanja optuženih u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici potvrđenom optužnicom terete za sedam ubistava, nedozvoljeno nošenje i držanje oružja, trgovinu drogom, otmice i silovanje. Ispitivanje Lalića nastavlja se danas.

U toku ispitivanja Lalića od strane optuženog Budimira došlo je do međusobne prepirke. O ovom slučaju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Predrag Savić, advokat, Slađana Nedeljković, novinarka Kurira i Zdravko Rajević potpredsednik Novog policijskog sindikalnog saveza.

Nedeljković je prokomentarisala prepirku koja je u toku ispitivanja nastala između Miloša Budimira i Srđana Lalića.

foto: Kurir televizija

- Za razliku od Miljkovića koji je postavljao konkretnija pitanja, Miloš Budimir je više imao neke pretpostavke. Postavio mu je pitanje odakle mu roleks, na šta je Lalić odgovorio: "A da li se sećaš da sam ja goloruk krenuo na Lazara Vukićevića da ti spasim život i treba da mi budeš zahvalan" - rekla je Nedeljković.

Savić je ocenio da suočavanje Budimira i Lalića ide u korist optužnice,a na štetu odbrane.

foto: Kurir televizija

- Dozvoliti da okrivljeni na takav način ispituje svedoka saradnika; da njegova pitanje više koriste optužnici nego odbrani je nedopustvo. Odbrana radi protiv sebe na taj način. Ja mu ne bih dozvolio minut da se zadrži na pitanjima. Ovde kroz suočenje između okrivljenog i svedoka saradnika dolazimo u situaciju ne da se otklanjaju protivrečnosti, već oni iz neke mržnje i ličnih emocija dolaze do toga da Lalić daje iskaz bez protivrečnosti. Njegov iskaz je realističan i dosledan. Vidimo da on poseduje dobre kognitivne sposobnosti i zavidnu inteligenciju. Ako takvog svedoka pustiš da govori to je u korist opužnice - kaže Savić.

foto: Kurir televizija

Rajević je povukao paralelu suđenja Belivuku sa istorijskim suđenjem Džonu Gotiju.

06:57 SPASAO SAM TI ŽIVOT, TREBA DA MI BUDEŠ ZAHVALAN! Usijano na suđenju Belivuku! Advokat: Lalić inteligentan, ODBRANA DALA AUTOGOL

- Ja bih povukao paralelu sa istorijskim suđenjem U Americi protiv Džona Gotija. Lalić izuzetno podseća na Semija Gravana koji je bio ključni svedok, a drugi čovek klana Džona Gotija. Postupak je takođe trajao 3 godina. Gravano je priznao 19 ubistava, a ovde je za zada priznato 7, ali kako svedočenje odmiče vidimo da ih je sigurno bilo više. Čudi me pasivnosrt tužilaštva koje još uvek ne proširuje optužnicu - kaže Rajević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud