O SEBI JE IMAO VELIKO MIŠLJENJE! Oštećena danas iznosi detalje protiv Mike Aleksić optuženog za silovanja polaznica škole glume!

U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, vlasniku škole glume i reditelju koji je optužen da je polaznice svog dramskog studija "Stvar srca" seksualno uznemiravao i silovao.

Na današnjem suđenju očekuje se da advokat odbrane nastavi sa ispitivanje svedoka oštećene N. V. , ali i suočavanje oštećene i Aleksića.

Podsetimo, oštećena devojka N. V. na početku prethodnog ročišta navela je da ostaje pri svom ranijem iskazu, gde je detaljno opisala kroz koju traumu je prošla u Aleksićevoj školi koju je godinama pohađala.

Ona je dodala da je Mika Aleksić "o sebi imao veliko mišljenje" i da nije pokazivao svoje slabosti.

foto: Stefan Stojanovic/MONDO

- Želeo je da gradi sliku o sebi da je svemoćan! Da je on Bog i nije dozvoljavao da se priča o slabostima i tako je i pravio kult ličnosti u grupu - rekla je u decembru pred Višim sudom u Beogradu oštećena.

Kako je tada navela, ona je nakon što je doživela seksualno uznemiravanje od Aleksića bila u šoku zbunjenosti sve dok sebi nije priznala da je Aleksić to namerno uradio.

- Dok me je hvatao za zadnjicu, osetila sam kako diše i znala sam da to namerno radi, ali nisam želela sebi da priznam da je čovek koga samo gledali kao Boga spreman to da uradi.

Ona je navela da je želela sve da zaboravi, ali isto se to dogodilo i njenoj najboljoj drugarici nakon nje i tada su zajedno prolazile kroz pakao.

Kurir.rs/B.T.