OTAC NASTRADALOG NOVOSAĐANINA SPREMA SAHRANU A SIN MU SE VODI KAO ŽIV: Još nema potvrde da je Marko stradao, evo šta se dešava

Novosađani i dalje sa strepnjom iščekuju rezultate obdukcije tela koje je ugljenisano izvađeno iz eksplodiranog automobila zato što policija još nije potvrdila identitet osobe koja je poginula prilikom sudara sa kamionom iako V.L. koji se pojavio na mestu nesreće tvrdi da je to njegov sin Marko L. (22) za koga je već i sahranu organizovao.

- Iz Instituta za sudsku medicinu gde se obavlja obdukcija tela još nije stigla potvrda identiteta poginule osobe tako da ne možemo da potvrdimo da li je zaista reč o Marku L. Sve dok definitivno ne dobijemo potvrdu identiteta nastradalog, porodica ne može da preuzme njegovo telo - kratko su rekli u novosadskoj policiji.

Novinari su zatekli juče V. L. na groblju gde je, kako je rekao, došao da pripremi i zakaže sahranu. Na pitanje da li je dobio bilo kakvu potvrdu da je to zaista njegov sin Marko, samo je kratko prokomentarisao: "Istina je. To je on."

Kako izvor iz novosadske policije kaže, neuobičajena je praksa da se zakazuje sahrana pre nego što stignu rezultati obdukcije.

- Nažalost, telo poginulog je u zastrašujućem stanju i toliko je izgorelo da kobne večeri na prvi mah nismo mogli da utvrdimo ni da li je reč o muškoj ili ženskoj osobi. Upravo zato, obdukcija može da potraje pa nam je malo čudno da se čovek predao i tvrdi da je to njegov sin. Razumemo mi da je prepoznao automobil ali obično u takvim situacijama nada poslednja umire i svi se do konačne identifikacije nadaju da to nije neko od njima bliskih - priča za Blic izvor iz policije upoznat sa tokom istrage prilično zatečen potezom unesrećenog oca.

Da mnogi više veruju ocu nego policiji u ovom slučaju dokaz su i brojni komentari ispod novinskih tekstova i na društvenim mrežama gde se ljudi opraštaju od Marka L. koji je u tinejdžerskim danima trenirao stoni tenis i bio veoma uspešan i perspektivan. Kasnije je prestao da se bavi tim sportom, posvetio se školi a zatim i biznisu sa ocem koji ima svoju firmu.

- Bio je retko fino, mirno, odgovorno i vredno dete. Radio je sa ocem po ceo dan, auto je nov, kupljen pre godinu dana i nije jurcao. Nije taj tip. Nešto mu je odvuklo pažnju. Strašna tragedija, posebno za njegove roditelje. Marko je bio divno dete, kao i njegova cela familija, mirni, vredni i dobri ljudi. Šta se dogodilo sam Bog zna. Počivaj u miru dragi Marko - napisala je jedna žena koja se predstavila kao majka Markovog druga.

"Ne brže od života deco bre!", "Tuga. Nek mu je laka crna zemlja", "Velika tuga. Iskreno saučešće porodici. Neka počiva u miru", samo je deo komentara koji Markovi sugrađani i prijatelji ostavljaju u neverici čudeći se kako je neko mogao na taj način da strada.

Podsetimo, policija i nakon izvršenog uviđaja ne može sa sigurnošću da utvrdi kako je došlo do tragedije zato što je, pretpostavlja se Marko, praktično produžio pravo na "lakat krivini".

Podsetimo, nesreća se dogodila nešto posle 23 sata na kraju bulevara Vojvode Stepe kada je vozač automobila uleteo u slepi deo ulice koji se koristi kao parking i zakucao u kamion. Nakon sudara došlo je do eksplozije, a u požaru su izgoreli automobil i kamion, dok je jedno teretno vozilo oštećeno.

