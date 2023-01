"JA NISAM UBICA, A TI JESI!" Radulović: Lalić je nadjačao Budimira u psihološkoj igri; Mozak mu radi KAO KOMPJUTERSKI PROCESOR

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i pripadnicima njihovog klana, kojima se na teret stavlja sedam ubistava, otmice, trgovina narkoticima, posedovanje oružja, a pojedinima i silovanje, nastavljeno je juče pred beogradskim Specijalnim sudom. Svedoka okrivljenog Srđana Lalića ispitivao je optuženi Miloš Budimir. Nastavak suđenja komentarisao je u emisiji puls Srbije Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

- Budimir spada u one "vojnike" za koje se saznalo tek po njihovom hapšenju. To su ljudi koji su činili teška krivična dela. Postoji najuži krug od 40 ljudi koji je učestvovao u praćenju i likvidacijama i imali su najveće poverenje od vođa klana - kaže Radulović.

Ispitivanje Lalića od strane Budimira definisao je kao psihološku igru.

- Rasprava koja je usledila između Lalića i Budimira je jedna psihiološka igra reči gde jedan drugog pokušavaju da isprovociraju; da jedan drugog nateraju na grešku. Lalić se dobro držao i Budimir nije uspeo da ga uhvati ni u jednoj grešci. I Lalić je provocirao Budimira. Čak posle niza upućenih uvreda rekao: "Ja nisam ubica, a ti jesi!" Kompletno ročište je proteklo u međusobnim čarkama i provokacijama i siguran sam da će se to nastaviti i u narednim unakrsnim ispitivanjima - rekao je Radulović i dodao:

- Lalić se istakao po svojim kognitivnim sposobnostima. Nakon prve njegove uznemirujuće fotografije koja se pojavila u javnosti saznalo se da je on IT stručnjak. On brzo procesuira informacije i nadgrađuje događaje i dešavanja. Tokom samog svedočenja on smišlja nove načine i argumente i juče je definitivno u toj psihološkoj igri nadjačao Budimira.

