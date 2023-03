BAHATI VOZAČI GAZE PEŠAKE, A SUD IH ČAŠĆAVA SLOBODOM I MANJIM KAZNAMA! Porodice apeluju: SKLONITE IH SA ULICA

Porodica Svetlane K. (54), majke osmoro dece koja je preminula od povreda zadobijenih u udesu u Surčinu koji je, kako se sumnja, izazvao V. D.(49), ogorčena je što je Treći osnovni sud u Beogradu odlučio da ga pusti da se brani sa slobode, rizikujući da, kako kažu, ugrozi još nečiji život.

- Njegovo ponašenje posle nesreće je bilo užasno. Izašao je vidno pijan sa tompusom u rukama, počeo da viče i šutira oko sebe, dok su Svetlana i njen suprug Nikola, koje je prethodno pregazio džipom, nepomično ležali - rekao je za Kurir sin pokojne Svetlane i povređenog Nikole.

Uložena žalba

Kako saznajemo, tužilaštvo je uložilo žalbu na odluku suda da se V. D. ne odredi pritvor. Kako bi slučaj bio što čvršći porodica apeluje da se javi žena koja je bila prvi svedok ove nesreće i koja je tada pozvala Hitnu pomoć.

- Žena, kako nam je rečeno, ima video-snimak na kom se vidi kako je V. D. vozio pre nesreće, kao i sama nesreća. Navodo, vidi se da je Ceca preletela preko džipa kojim je on upravljao. Zato apelujemo ovako javno, da nekako stupimo u kontakt sa njom kako bi nam pomogla da sklonimo još jednog bahatog vozača sa ulice - kaže nam Svetlanin suprug Nikola, koji se oporavlja od teških povreda posle udesa:

- Mi smo išli normalno, nismo nikako mogli da mu budemo na putu. Ne može da prođe nekažnjeno i da se sada šeta slobodno.

Nažalost, Svetlanina porodica nije jedina koja traži pravdu. U sličnoj sitaciji našli su se i roditelji Despota Mrđića (4) koji je poginuo u nesreći u Zemunu u novembru 2020, koju je izazvao vozač autobusa R. D. (52).

Vozač još nije iza rešetaka, a drugostepenom presudom kazna mu je smanjena sa četiri na dve i po godine zatvora!

Kako saznajemo, vozač se čak i vratio na posao i ponovo upravlja autobusom u gradskom prevozu. Zato, Vukašin Mrđić, otac pokojnog dečaka, za Kurir kaže da je tek pre par dana saznao za preinačenu presudu i da su tek sada, oni kao roditelji, očajni.

- Svestan sam da ćemo morati da živimo sa tim, ali jako nam je teško jer sve moramo da prolazimo ispočetka, svakom odlukom. Pitamo se samo zbog čega se to tako desilo - kaže otac.

Olakšavajuće okolnosti

U obrazloženju prvostepene presude, kojom je R. D. osuđen na četiri godine zatvora, navodile su se olakšavajuće okolnosti koje su išle u korist vozača, međutim Vukašin se pita šta je sa okolnostima pod kojima oni kao roditelji sada žive svoj život.

- Nismo mi bili zadovoljni time, ali nekako smo se pomirili sa tom kaznom od četiri godine, a onda smo saznali da je njemu zapravo smanjena kazna na dve i po godine zatvora i šokirali se. Zanima me samo, zašto je moralo tako? Mi se probudimo i svaki dan vodimo život bez našeg deteta - kaže Vukašin.

- Taj dan mi je bio najgori, a bio mi je rođendan. Sećam se samo udarca i kad sam otvorio oči tražio sam od brata da me vodi kući, nesvestan šta se dogodilo. Onda sam pogledao oko sebe, video narod i automobile i moju Cecu kako nepomično leži, a krv joj je išla iz usta, bio sam siguran da nije disala - priča nam Nikola kroz suze.

Tragedija

Slučaj potresao Srbiju

Despot Mrđić je poginuo 24. novembra 2020. godine u Prvomajskoj ulici u Zemunu.

- Prilikom izlaska iz autobusa vozač je prerano zatvorio vrata zakačivši nogu Despotu, i nastavio da vozi do sledeće stanice, kada ga je zaustavila patrola policije. Dečak je u trenutku nesreće bio sa bakom, koja je dozivala vozača i signalizirala mu da stane, ali on to nije učinio - podseća izvor Kurira.

Despotov otac Vukašin kaže nam da će on kao roditelj, zajedno sa svojom suprugom, nastaviti da se bori da više nijedno dete ne strada na ulicama Srbije.