ŽRTVA MIKE ALKESIĆA: Ono što mi je uradio bilo je ravno incest ADVOKAT OPTUŽENOG VIKAO PA IZBAČEN IZ SUDNICE

Suđenje Miroslavu Aleksiću, vlasniku škole glume "Stvar srca" koji je optužen za seskualno zlostavljanje i polno uznemiravanje učenica, juče je prekinuto tokom potresnog svedočenja jedne od žrtava, pošto je njegov branilac napravio skandal u sred ispitivanja oštećene. Devojka je u Višem sudu u Beogradu izjavila da se osetila poniženo tada, ali da se oseća poniženo i sada zbog toga što iznova mora da govori o traumatičnom iskustvu i da se i se susreće sa Aleksićem.

Aleksić ispred suda foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Prvo sam imala ogromnu nevericu i šok da se to uopšte dešavala, jer i pored toga što je on imao izlive besa, nikada pre toga nisam osetila nešto što je imalo seksualnu konotaciju. Znate, to nije isto kao kada vam se desi u autobusu od nepoznate osobe. Ovo je neko kome sam verovala - rekla je u sudnici devojka, koja je na časove kod Aleksića počela da ide sa sedam godina.

Verovala sam mu

- Kada je počeo da mi gura jezik u usta, htela sam da ga odgurnem, da ga ugrizem, ali nisam mogla, telo me nije slušalo. Osećala sam se poniženo. Verovala sam tom čoveku - rekla je ona i objasnila koja je objasnila i da je za nju ono što joj je Aleksić uradio bilo ravno "incestu jer je on nju gledao kako raste".

Prethodno, odogovarajući na pitanja branioca optuženog Aleksića, ona je objasnila zbog čega ga odmah nije prijavila policiji.

Milena Radulović sa advokatima stiže u sud foto: Ana Paunković

- Prvo, mislim da je bio neophodan jedan period da prođe da uopšte mogu normalno da govorim o tome. Osim toga, mislila da je nemoguće dokazati, jer ja za sve to nisam imala materijalni dokaz, samo moju reč. Kada je Milena prijavila (oštećena Milena Radulović prim.aut), otišla sam i ja u policiju. Mislim da, da sam otišla ranije, moja priča van ovog kontektsta ne bi imala nikakvog značaja - rekla je u dahu devojka.

Mikin branilac, Advokat Zoran Jakovljević je potom pitao da li ostaje pri tvrdnji da je imala strah od Aleksića zbog toga što je cepao radove drugih učenika. - Strah sam imala. Bio je sklon grubim, besnim i neprijatnim komentarima. Mahom su njegove reakcije bile takve, negativne - rekla je ona na šta je Jakovljević burno reagovao.

Mika ima burne reakcije Gađao učenika stoicom Oštećena devojka juče je pred sudom ispričala i da je Aleksić u školi jednom dečaka, koji je ista generacija kao i ona, dok su izvodili vežbe na podu, "iznerviran zbog nečega" gađao plastičnom stolicom, a drugi put ga je optužio da je ukrao novac pošto nije platio članarinu. - Ja nemam strah da kažem šta mi se desilo, ali mi je neprijatno jer ne znam šta da očekujem, kako će da reaguje na ono što sam odlučila iskreno da ispričam. To je čovek koji ima burne, ishitrene reakcije, ne znam šta mogu da očekujem od njega - rekla je odgovarajući na pitanja svog zastupnika, advokata Borivoja Borovića.

- Predstavljate ovog čoveka kao monstruma, da je malatretirao ljude - počeo je da viče branilac Miroslava Aleksića u sudnici, a kako pokušaj sudije da ga smiri i upozori da poštuje red u sudnici, nije uspeo, kaznio je advokata "za početak" sa 50.000 dinara.

Miroslav Aleksić ispred suda foto: Stefan Stojanovic/MONDO

Burna reakcija

Vidno ljut zbog te odluke, Jakovljević je doneo odluku da "bojkotuje dalje postavljanje pitanja" jer ga sudija "šikanira i ne dozvoljava mu pravo na odbranu". Za reč se javio i Aleksić, ali kako mu sudija nije dozvolio da iznosi konstatacije, već isključivo da postavi pitanja oštećenoj i on je odustao i vratio se na optuženičku klupu uz komentar "sramota".

Jakovljević je potom optužio sudiju i da je u rodbinskim vezama sa jednim od svedoka koji tek treba da bude saslušan i zatražio njegovo izuzeće, a pošto ga je sudija poučio da ima "rok od tri dana da podnese pisani zahtev", Jakovljević je nastavio da protestvuje pa mu je sudija naložio da napusti sudnicu, zbog čega je suđenje moralo da bude prekinuto.

Kurir.rs/ Jelena Spasić