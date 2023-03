NEKO SE BAŠ OKOMIO NA HEMIJU! Vođa Zabranjenih konstantno na meti, da li je ovo motiv napada!

Nemanja Bojović (39), poznatiji kao Hemija, inače vođa grupe Partizanovih navijača "Zabranjeni", već neko vreme konstantno je na meti napadača. U noći između četvrtka i petka, oko 2 sata iza ponoći, bačena je eksplozivna naprava na kuću njegove majke u Železničkoj ulici u Zemunu, a u detonaciji su oštećena tri automobila i fasada kuće. Na Nemanju je pucano i 17. januara uveče kada je svratio do kuće svoje majke, kako bi joj doneo namirnice za slavu. Ko se namerio na Hemiju?

Pozadinu ataka na Bojovića, prema kazivanju onih koji sebe smatraju upućenim, ne bi trebalo tražiti na tribini i oni navodno nemaju veze sa tim što je on vođa "Zabranjenih". Bojović je navodno ušao u sukob sa drugom grupom oko prodaje narkotika. Da li je baš to motiv napada na njega, pokazaće dalja policijska istraga. Policija je, prilikom uviđaja eksplozije, uzela snimak sa nadzorne kamere sa kuće Bojovićeve majke i veruje se da će on pomoći u identifikaciji napadača.

Hemija i njegov prijatelj Nikola Knežević (24) ranjeni su, da podsetimo, 17. januara oko 22 časa u Zemunu, a ta pucnjava još nije rasvetljena uprkos akciji "Vihor" koja je odamh pokrenuta i za napadačima se i dalje traga.

foto: Facebook

Bojović je, navodno, primetio da njega i Kneževića prate dvojica maskirani kapama na glavama, od kojih je jedan zapucao. I Hemija i Knežević su pogođeni u noge i prevezeni su u Urgentni centar, gde su posle ukazane lekarske pomoći dali iskaz policiji. Tvrdili su da ne znaju ko ih je ranio niti motiv, a rekli su da su napadači imali maske na licu.

Starlete i narkotici

Krvavi obračun dogodio se ispred kuće Nemanjine majke, kojoj je on kupio namirnice za slavu Svetog Jovana i to u momentu kad ih je doneo. Posle pitanja "Gde ste?" napadači su u njih isaplili nekoliko hitaca. Bojović je ranjen u butinu, a Knežević u potkolenicu.

Osim na tribinama, Bojović je često viđan i u beogradskim noćnim klubovima, na žurkama elektronske muzike, na kojima je najčešće bio u društvu starleta.

Pored toga što važi za vođu navijača "Zabranjenh", Hemija slovi i za naslednika "zemunskog klana", a veoma je, navodno, blizak "škaljarskom klanu", sa kojim "zemunci" odranije imaju saradnju. U akciji hapšenja pripadnika "novog zemunskog klana", kojim je rukovodio Bojović u oktobru 2008. godine, zaplenjeno je 1,9 kilograma amfetamina i 13,6 grama marihuane.

Nemanja je bio je osuđen na šest godina zatvora zbog trgovine drogom, pokušaja ubistava, reketiranja, razbojništava. Ubrzo nakon izlaska iz zatvora opet je uhapšen u jednom beogradskom kafiću i tada su kod njega pronađeni kokain i spid.

Likvidirali mu i oca Gorana Bojovića Amonijaka

foto: Facebook Printscreen/Legende devedesetih

Zanimljivo je da je Hemija sin Gorana Bojovića Amonijaka, koji je likvidiran 1992. godine. Goran je pripadao staroj gardi kriminalaca i bio je poznat kao šarmer i ženskaroš. Amonijak je bio vrlo surov, "žestoki momak" iz Zemuna.

Stariji Bojović bio je jedan od najperspektivnijih boksera, ali je u jednoj kockarnici unakazio jednog momka tako što ga je udarao pikslom u glavu. Drug tog momka, Darko Kulić koji je nekad bio pripadnik Giškine srpske garde, smrtno je ranio Bojovića.

Kraj suđenja Amonijak nije doživeo, jer su u njega 1992. godine napadači ispalili kišu metaka, dok je bio u svom automobilu. Sumnjalo se na Kulića i njegove najbliže prijatelje i saradnike Jeremića i Bitićija. Dogovorili su se da se predaju policiji ispod Brankovog mosta, ali im je tamo napravljena "sačekuša" i jedva su izvukli žive glave bežeći od rafala iz automatskog oružja.

Dva meseca kasnije uhapšeni su slučajno tokom rutinske racije. Kulić je osuđen na 12, Bitići na 9, a Jeremić na 8 godina zatvora. Darko Kulić ubijen je, inače, 17. jula 2018. godine u Johanesburgu u Južnoafričkoj republici.

Kurir.rs/24sedam