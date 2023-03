ČEKAO DA OSTANE SAMA, PA POKUŠAO DA JE SILUJE! Nasilnik kod Kovačice vrebao ženu, upao joj u kuću i nasrnuo, ona uspela da pobegne

A.M. iz mesta Uzdin kod Kovačice uhapšen je zbog pokušaja silovanja K. Z. On je sačekao da njen suprug izađe iz kuće, pa je uhvatio za ruke, gurnuo na krevet, skinuo joj trenerku do kolena, zatim sebi skinuo trenerku i pokušao da joj skine donji veš, ali ga je ona odgurnula, usled čega je A.M. pao, a ona pobegla kod komšinice.

Njemu se na teret stavlja krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Dežurna zamenica OJT Pančevo je saslušala A.M. u svojstvu osumnjičenog i predložila Osnovnom sudu u Pančevu da se prema istom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, na osnovu kog predloga je sud prema A.M. odredio pritvor.

