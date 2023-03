"SVAKOG DANA SMO PILE KAFU I SAMO MI JE O OVOME PRIČALA" Potresna ispovest rođake Sanje koju je bivši ubio u Pirotu: ŽAO MI DECE

Rođaci i prijatelji Sanje (47) koju je bivši partner nakon intenzivnog proganjanja i uprkos njenim prijavama, u nedelju ujutru presreo na ulici u Pirotu i ubio je hicem iz pištolja, još ne mogu da poveruju da njihove Sanje više nema.

Njena rođaka ističe da je reč o izuzetno požrtvovanoj majci, dobrom prijatelju i čoveku čiste duše, te ističe da joj je u ovom trenutku najžalije njene dece.

Zločin koji je potresao Srbiju odigrao se u nedelju, u centru Pirota, u ranim jutarnjim časovima u trenutku kada je Sanja svratila do obližnje piljare u kupovinu. Svedoci su prepričali da je u tom trenutku sa nekim razgovarala telefonom, ali i da su primetili M.M. kako je prati. U momentu kada je zastala kod tezgde kako bi odabrala voće, M.M. joj je prišao sa leđa, izvadio pištolj i ispali joj smrtonosni hitac u glavu.

U međuvremenu, saznaje se da je M.M. odranije poznat policiji po nasilničkom ponašanju, a da ga je prijavljivala upravo nesrećna Sanja. Kako je u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu rečeno, M.M. je ranije osuđen za krivično delo proganjanje iz člana 138a stav 1 tačka 1 i 4.

Tada mu je takođe izrečena mera zabrane prilaženja i komuniciranja sa oštećenom Sanjom. Osim toga, u toku je još jedan postupak zbog istog krivičnog dela, proganjanja. Međutim, i pored svih prijava, M.M. je faktički bio slobodan čovek, a po svemu sudeći, bilo je pitanje vremena kada će ovako nešto učiniti.

Sanjini prijatelji i rođaci su zbog toga očajni. Za nju imaju samo reči hvale i opisuju je kao čoveka dobre duše.

- Bila mi je i rođaka i veliki prijatelj. U poslednje vreme bile smo baš bliske. Igrom slučaja počela sam da radim u lokalu pored njenog butika i otuda je naše druženje i počelo sve učestalije. Toliko je bila pozitivna i žena na svom mestu, pre svega je bila domaćica, majka dvoje dece koje je neizmerno volela. Svaki dan smo ispijale kafu i njena tema su konstantno bila njena deca. Njih mi je u ovom trenutku najviše žao jer njihova majka je najmanje ovo zaslužila“, priča potresena žena, pa nastavlja:

- Bila je žena koja je svakome pružila lepu reč pa i slučajnom prolazniku. Kratko rečeno dušu bi za svakoga dala. Iskrenijeg prijatelja u životu nisam upoznala. I još uvek ne mogu da poverujem da se to baš njoj desilo i jako mi je žao što sam izgubila takvog prijatelja jer imati takvu osobu u svom prisustvu bilo je dar od Boga. To znam najbolje ja, a i ostali njeni prijatelji i ljudi koji su je poznavali.. Ona će zauvek imati posebno mesto u mom srcu, a njenoj porodici ovim putem poručujem da budu jaki koliko mogu i izdrže sve ovo - zaključuje ona za portal Nova.

Ubica se sam predao policiji

M. M. je kobnog dana, neposredno nakon zločina, hladnokrvno odšetao do policijske stanice gde je policajcima ispričao šta je radio. Uz to im je predao i pištolj kojim je počinio zločin, nakon čega je priveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Nakon toga, biće izveden pred tužioca.

(Kurir.rs/Nova)