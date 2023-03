"ESKOBAR JE SEDEO NA DVE STOLICE" Nedeljković: Bio je vođa oba klana! Kada se Hrvatin pridružio grupi, on NIJE UBIJAO zbog novca

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je juče istragu protiv četiri osobe osumnjičene za učešće u ubistvu Ranka Radoševića, "Eskobara", u kafiću na benzinskoj pumpi u naselju Rušanj 9. marta.

Zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, istraga je pokrenuta protiv dvoje državljana Srbije. Protiv još dvoje osumnjičenih, građana BiH, istraga je pokrenuta zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pomaganju.

Da li je došlo do novih saznanja, nakon saslušanja osumnjičenih, govorili su:

Slađana Nedeljković, novinarka Kurir TV i Ljubiša Božić, sudski veštak u razgovoru sa voditeljkom jutarnjeg programa "Redakcija" Oljom Lazarević.

Nedeljković kaže da je Tužilaštvo preuzelo istraživanje daljeg postupka.

- Osumnjičeni su saslušani, ali i dalje nemamo ime nalogodavca. Tužilaštvo se odlučilo za to da u njihovom vlasništvu bude čitava ta istraga i ono će preduzeti sve potrebne mere. Raspisana je poternica za dva državljana BiH za ubistvo koje se dogodilo u sred dana u Rušnju - rekla je Nedeljković koja podseća:

- Možemo posumnjati da je Eskobar sedeo na "dve stolice" i bio glavni u funkcionisanju i škaljarskog i kavačkog klana - rekla je.

Kako prethodno pomenuto ubistvo liči na amatersko ubistvo, Božić smatra da je pun pogodak policije bio to što su brzo našli izvršioce.

- Dva potencijalna izvršioca jako su mladi. Napravili su niz grešaka. Evidentno je da ih je policija vrlo lako pronašla. Ovo je ubistvo u nizu ubistava, ali su se u poslednje vreme ubistva proredila. Isti je scenario. Svi znaju ko je nalogodavac, a nema dokaza za to - rekao je Božić, koji se izjasnio po pitanju da li u epilogu ove situacije sledi krvna osveta:

- Nisam siguran da se to sve radi kroz krvnu osvetu. Mislim da su i ova dva klana primarno bila jedna organizacija, a podelio ih je verovatno novac, u svakom tom ubistvu dominantan je novac i prevlast - kazao je on.

Nedeljković se nije usaglasila sa Božićevim mišljenjem.

- Ne bih se usaglasila sa time da su proređena ubistva. Recimo na Novom Beogradu ubistvo Luke Žižića, pa ubistvo Luke Perenčevića na Banjici u sred bela dana i dan danas ne znamo ko je ubica i ko je nalogodavac. Sigurno je da ne može biti krvna osveta. Ovo može da bude upitno šta je Eskobar znao i reakcija na neka buduća dešavanja, pošto znam da se dosta pitao o uvozu kokaina u južnu Evropu - rekla je Nedeljković.

Božić ponovo ističe da je broj ubistava evidentno manji.

- Mnogo je, na svu sreću manji broj ubistva, u odnosu na prošlu godinu. Popis žrtava koje je ova grupa uradila ranije sada je drastično manji. U nekom trenutku moraće da bude dopuna ovog predmeta na sudu - rekao je.

Kako je bila prisutna na suđenju, Nedeljković je podelila atmosferu iz sudnice.

- Postavlja se pitanje šta će Bojan Hrvatin reći, ali od samog početka svedoci okrivljeni ne drže se toliko optužnice, već se drže novih detalja. Da li time pravdaju svoj status, to ne znam, znam da mnogo brže ide ispitivanje i konstantno pruža nove informacije. Podsetimo, neka od ključnih ubistava dogodila su se 2020. godine, kada se on pridružio grupi i postavlja se pitanje zašto je on vršio toliko krivičnih dela, ako u pitanju nije bio novac. Na šta on ističe, da je razlog tome pripadnost grupi i strah za sopstveni život - rekla je Nedeljković.

