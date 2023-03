"KORISTIO SAM MALOLETNIKE!" Kristijan Golubović šokirao izjavom o upotrebi mladih za kriminalne radnje, a razlozi su UZNEMIRUJUĆI!

Maloletnica (17), koja se dovodi u vezu sa likvidacijom i osumnjičenima za ubistvo Nikšićanina Ranka Radoševića, zvanog Eskobar, na benzinskoj pumpi u Rušnju, u subotu je uhapšena zbog sumnje da je pomogla Stefanu Z. (28) i Luki V. (26). Određen joj pritvor u trajanju do 30 dana.

Upotreba maloletnih lica za najteža krivična dela od strane kriminalnih klanova, uznemirila je javnost, a na tu temu se oglasio i Kristijan Golubović, gostujući u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića.

Golubović je rekao da ga upotreba maloletnika za egzekucije nimalo ne iznenađuje, ali i da ih je on sam ponekad koristio:

- Naravno, maloletna lica su najpogodnija, jer niko ne obraća pažnju na njih. Dobri su za logistiku. Prilikom egzekucije, kada neko treba da bude napadnut, on će biti na stalnom oprezu, ali neće previše obraćati pažnju na maloletnike. Zato se uvek oni iskorišćavaju i to je profesionalno korišćenje kadra na terenu. Ja sam bio maloletan i niko nije obraćao pažnju na mene. Kada sam postao punoletan uvek sam koristio nekog maloletnika. Kažem mu idi ovamo, idi onamo, pogledaj i kaži mi šta je bilo i kako je bilo.

Naveo je primer Meksika gde se, kako tvrdi, od maloletnih lica očekuje da do svog punoletstva likvidiraju bar petoro ljudi.

- U Meksiku kada klinac iz kraja ili geta ne ubije pet ljudi do svog punoletstva, on nije punoletan. To je kao što je nekada bilo kod nas. Ako ne odeš u vojsku deda te na sledeću slavu ne zove u kuću. Mi kad kažemo ovde: "Mi smo klan jer smo ubili 15, 20 do 30 ljudi", ja mislim da se nama Meksikanci grohotom smeju.

Golubović smatra da je upotreba maloletnice za ubistvo Eskobara doprinela razotkrivanju počinilaca.

