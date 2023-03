"JURIĆEMO, TRAŽIĆEMO, ALI NA 7 STEPENI RETKO KO MOŽE DA PREŽIVI" Spasilac Renato otkrio šta je pošlo po zlu u noći na Dunavu

Već dva dana jedinica za bezbednost na rekama traga za trojicom muškaraca, koji su u subotu uveče ispali iz čamca kod Pančevačkog mosta. Iz Dunava je uspeo samo da ispliva Mane K. koji je pregledan u Urgentnom centru i koji nije znao koji je razlog prevrtanja čamca u kome su plovila četiri muškarca.

Sa jednim od spasilaca koji je bio u potrazi za tri muškarca razgovarao je novinar Saša Dobrijević.

- Danas je taj momak koji je preživeo bio u konobi I razgovarao sa policijom. Po njegovom iskazu on se uhvatio za plutu i na njoj plivao. Ova tri momka su nažalost bila do čamca, dozivali upomoć i to niko nije čuo. Na temperaturi od 7 stepeni teško ko može da preživi, jer dolazi do hipotermije, iako nada umire poslednja. Angažovano je mnogo ljudi od rečne policije do ribara. Sonarom se pretražuje teren. Svi su se digli na noge da nađu te momke, ako je uopšte realna priča da ih pronađemo. Jurićemo, tražićemo, ali do sada bi se, nažalost, već neko javio. Nadamo se najboljem, ali vreme će pokazati.

- Juče je Košava bila jaka i talasi su bili veliki, a i povećana je težina bila za taj čamac. Bukvalno jedan talas stiže, a drugi vas potapa, što je rekao i momak koji je dao iskaz. Došlo je do prevrtanja. Imao je ovaj dečko koji nije znao da pliva pojas za spasavanje. Rečna policija ga je našla, što znači da od njega nije bilo vajde. Nazgodno je što je to noć i što je voda hladna. Da je leto bilo bi mnogo lakše, zato je ovo doba preporučljivo da se plovi uz obalu, a oni su bili 100 metara od obale i to je bilo pogubno.

