RAZDVAJAO U TUČI, PA DOBIO NOŽ U STOMAK! POLEMIKA PRED KAMERAMA KURIR TV: Koliko su nam bezbedna deca posle incidenta na splavu

Beogradska policija od subote traga za muškarcima koji su na splavu na Novom Beogradu tri puta nožem uboli dvadesettrogodišnjeg mladića.

On se u teškom stanju nalazi u bolnici, a nož mu je oštetio jetru. Nezvanično, u subotu je došlo do obračuna dve grupe mladića. On je pokušao da ih razdvoji. U opštem metežu izboden je nožem.

Podsećamo i na brutalnu likvidaciju nedavno pred brojnim očevicima na jednoj pumpi u Rušnju. Često policija razbija preteće grupe navijača koji iz raznih razloga organizuju obračune.

Da li se građani osećaju bezbedno? Koliko su mladi bezbedni, čak i među svojim vršnjacima? Ili su tu najviše ugroženi?

Na ova pitanja odgovorili su gosti Dejan Radenković, bivši visoki funkcioner MUP i Dragana Ivanović, psiholog, psihoterapeut.

- U ovom slučaju dečko je u najboljoj nameri pokušao da razdvoji sukobljene strane i sam nastradao. Veća društvena svest bi trebala da nastupi i treba uticati na mlade da imaju tu kulturu da ne dolaze u konflikte posebno na mestima gde je koncentracija velikih broja ljudi i konzumacija alkohola - započeo je razgovor Radenković.

Kako i na koji način da to rešimo, on predlaže celokupnu društvenu angažovanost, dok Ivanović postavlja pitanje:

- Gde su bili drugi ljudi? Ako je bilo privatno obezbeđenje neko je mogao da reaguje, da pozove policiju, i u tim trenucima neke osobe se zamznu, dok je, evo, ovaj momak reagovao. Ono što treba raditi je početi u školama kada primetimo da nešto nije u redu, da imamo tu kulturu da prijavimo. Mi nekome spašavamo život. Okolina ne odreaguje, a znali su da se nešto dešava. Nije sramota prijaviti. Nije ništa strašno i nije sramota prijaviti, a na taj način pomažemo drugom - rekla je Ivanović.

Ne može da se nešto desi, a da se to ne zna.

- Treba jednostavno raditi na osvešćivanju i to različitim projektima i sistemima. Noramlno je odreagovati, ali u skladu sa svojim granicama - dodala je.

Prevencija je ključ, dok Radenković ističe da je policijski poraz ako moraju da kažu da je neko mesto nebezbedno i rizično.

- Velika je upotreba alkohola i bitno je da postoji svest da vlasnik preduzme sve mere da do incidenta ne dođe. Privatno obezbeđenje treba da postoji i da reaguje adekvatno. Najmanje je nasilja na ulici, ali ovo su rizični objekti odnosno oni u kojima je velika koncentracija ljudi - rekao je Radenković.

Mladi su izloženi velikom uticaju medija smatra kao najveći probelm Ivanović.

- Oni zakazuju tuče koje snimaju. Uticaj internet sadržaja ne možemo izostaviti u ovom momentu i takođe korišćenje psihoaktivnih supstanci i tada dolazi do izmenjenog stanja svesti. Roditelji bi trebalo da budu uključeni, a oni dosta rade i najmanje se posvećuju odnosu roditelj - dete. Gde je njegovo dete, sa kim se druži, šta radi? Kad se ovako nešto desi roditelj se iznenadi. Istraživanja koja su rađena pokazuju da su ta deca besna i ljuta, a ispod ljutnje je tuga. Da li roditelj razgovara sa detetom, jer porodica je ključna za osnove daljeg ponašanja deteta. Kroz otvoren razgovor sa detetom treba objasniti i ukazati na opasnosti. Kroz otvoren način, činjenice, ali nikako ne treba zastrašivati dete i potcenjivati. Ne treba da stvaramo neki strah da dete ne treba da izlazi da se druži, jer to može imati kontra efekat - rekla je Ivanović i dodala:

- Posebno im treba naglasiti da slika sa društvenih mreža koju oni gledaju, to nije prava slika stvarnog života.

Radenković ističe da sugrađani treba da odmah reaguju i pozovu policiju čim vide da su slične situaciju u pitanju.

