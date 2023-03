"SUD JE UTVRDIO DA JE SMRT IZVRŠENA NASILNIM PUTEM" Advokat za Kurir TV povodom slučaja "atlas" o KOM JE BRUJALA SRBIJA (VIDEO)

Lekarske greške se često prikrivaju i to od zdravstvenih institucija koje žele da zaštite svoje kolege, koji u najvećem broju slučajeva prođu nekažnjeno ili sa minimalnim kaznama.

Koliko je teško dokazati lekarsku grešku? U javnosti su se često pojavljivali slučajevi u kojima se ukazivalo na nesavesno lečenje, ali oni retko dobijaju sudski epilog.

Ovo je utisak većine ljudi koji su svedoci nesavesnog lečenja pojedinih zdravstvenih radnika. Gotovo da ne prođe dan, a da ne čujemo priču o tome kako je neko stradao posle intervencije koja je pošla po zlu ili, što je još gore, da je izgubio život zbog tretmana od strane lica koje za to nema ni školu, niti ovlašćenje.

Podsetimo, sutra će biti tačno godinu dana od kobne intervencije koja je koštala života Milana Đurića.

Naime, on je zbog loše izvedenog nameštanja prvog vratnog pršljena, takozvanog "atlasa" u privatnoj klinici "Balans medika", tri meseca kasnije preminuo u Institutu za ortopediju „Banjica“.

Dokle je ovaj slučaj stigao, i koje opcije imaju ljudi koji su nesavesno lečeni, govorio je advokat koji zastupa porodicu Đurić, Momčilo Bulatović koji je gostovao u "Pulsu Srbije".

- Slučaj se nalazi u Prvom javnom tužilaštvu, koje je dobilo predmet od Višeg javnog tužilaštva da vodi postupak. Po stavu Višeg javnog tužilaštva u pitanju je nehatno krivično delo, pa je nadležnost pripala Prvom javnom tužilaštvu. Saslušan je osumnjičeni lekar, koji se branio ćutanjem. Takođe su i neki svedoci saslušani. Utvrđeno je da je smrt nasilna, da je došlo do pucanja, ne prvog, već četvrtog kičmenog pršnjena i da je to prouzrokovalo smrt, a da je urađeno mehaničkim putem, odnosno rukom ili nekim masažerom - započeo je Bulatović.

Potom je advokat rekao da lekar, koji nije imao licencu, nije jedini odgovoran za smrt Đurića:

- Nemoguće je da je ovaj lekar jedini odgovoran. Njemu je neko omogućio to da radi, dakle neko je znao da nema licencu, zaključen je ugovor o radu s njim, neko je potpisao ugovor. Šta predstavlja taj ugovor sa 30% radnog vremena, gde li se taj lekar nalazi 70% radnog vremena?! Recimo, jedan od odgovornih, bi mogao da bude vlasnik te Balans medike. On je pomogao i priuštio lekaru da to radi.

