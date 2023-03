DŽONIĆ ŠOKIRAO IZLAGANJEM NA SUDU Porodica monstruozno ubijenih Đokića VAN SEBE, advokat: "Sve ovo je zapravo njegova PREDSTAVA"

Goranu Džonić (67) iz sela Moravac, osumnjičeni za ubistvo tročlna porodice Đokić, u izlaganju svoje odbrane na početku suđenja u Všem sudu u Nišu, nijednom rečenicom nije iskazao žaljenje za smrt svog brata od tetke i njegove porodice.

Kako je do sada na saslušanjima menjao iskaze, plakao, smejao se, mnogi su očekivali da izrazi makar kajanje što je učestvovao u tom krvavom piru.

Advokat ubijene porodice Zoran Vitković kaže da je "sve izloženo u sudnici, zapravo njegova predstava".

foto: Marko Smiljković

- On je menjao iskaze u sudnici, pokušavajući da isključi krivičnu odgovornost za ono što je uradio. On je negirao sve ono što on smatra da će izbeći krivičnu odgovornost. Međutim, dokazi koji su prikupljeni u predkrivičnom postupku, svedočenje svedoka, a pre svega materijalni dokazi, u potpunosti su anurilari novu, da kažem novu odbranu optuženog. On sada hoće da dođe do novog veštačenja koje bi pokazalo da je neuračunljiv. iako već postoji veštačenje da je uračunljiv. On se sad brani da neke detalje ne može da objasni, mnogo toga se ne seća iz iskaza koje je ranije davao. On vešto izbegava pitanja s opravdanjem da je u međuvremnu oboleo. Mada je iznosio i neke nebulozne razloge. Videćete, nakon saslušanja svedoka i materijalnih dokaza, biće sasvim jasno da je optuženi izvršio predmetno krivično delo. Očigledno, svi mogu da primete da se radi o nečoveku. Njega ne možemo da nazovemo ni ljudskim bićem - rekao je Vitković.

Obe porodice i Goranovi Đokići i Gordanini Aritonovići su strašno potreseni bili na prvom ročištu u Višem sudu u Nišu.

foto: Marko Smiljković

- Teško mi je da pratim ovo suđenje jer sve ukazuje na to da je on ispalio metke u Gorana(57), Gordanu(56) i Lidiju(25). Na osnovu svega do sada izrečenog, očekivali smo rečenicu "ja za to nisam kriv, ne znam ko je i žao mi je što su moji rođaci skončali na takav način". Ali, ne. To se nije dogodilo - rekao je jedan od muških članova porodice koja je 27. marta mučki ubijena revolverom, a onda spaljena.

Džonić u prvom susretu sa javnosti se, čini se, vrlo samopouzdano držao. On je negiorao bilo kakve veze sa zločinom. Čak je rekao da je kritične noći bio u garaži na placu gde se gradi sinovljeva kuća i da je popravljao nekakvu mašinu za komšiju!?

00:18 Džonić doveden na suđenje za trostruko ubistvo

Jedna od mučnijih stvari koje su se čule u sudnici je da je Goran ubijen jednim metkom u glavu još u automobilu. U Gordanu i Lidiju je pucano izvan automobila i to prvo u grudi pa u glavu.

Džonića je "matirao" sudija Mirko Drašković koji ga je pitao "odakle Lidijin dnk na pištolju, njegov na novcu" i slično, na šta je Džonić odgovarao da ne zna ili se ne seća.

Nasatavak suđenja je za petnaestak dana, 6. aprila kada bi trebali da svedoče policajci koji su ga prvi put saslušavali.

Kurir.rs/M.S.