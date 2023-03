STRANCI U SRBIJI DIVLJAJU U SAOBRAĆAJU?! Advokat Petrović otkrio da li za strane državljane važe iste kazne kao za naše građane

Strani državljani neretko prave saobraćajne prekršaje na teritoriji naše zemlje, a da li i za njih važe ista pravila kao i za naše državljane, objasnio je u razgovoru sa novinarkom Kurira Violetom Jovičić, Lazar Petrović, advokat.

- Za strance kada učine saobraćajni prekršaj važe isti zakoni koji važe za sve. iz toga proizilazi da ne postoji ni jedan zakon koji bi bilo na negativan ili pozitivan način diskriminisao stranca koji napravi saobraćajni prekršaj u našoj zemlji - rekao je Petrović i dodao da se na strance primenjuje skraćeni postupak:

- Na strance se primenjuje skraćeni postupak. Dogodi se da on napravi saobračajni prekrišaj, policajac to konstatuje, privede stranca odmah kod sudije za prekršaje gde mu se na njegov zahtev dodeljuje prevodilac ako je to potrebno. To bi se u suštini odmah došlo do suđenja. Izvodili bi se dokazi isti dan.

A sudija, kako kaže ima pravo da zadrži privatna dokumenta stranog državljanina sve dok on ne uplati novčanu kaznu za prekršaj.

- Sudija bi u tom slučaju doneo presudu. Primera radi presuda glasi da strani državljanin treba da plati određenu novčanu kaznu, na primer 10.000 dinara. Takva presuda bi u skraćenom postupku bila odmah izvršna. Sudija ima pravo da zadrži putne isprave stranca kod sebe dok stranac ne ode da uplati kaznu i donese potvrdu o uplati - kaže Petrović.

