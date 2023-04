SLOVO PO SLOVO DA UNESETE U ZAPISNIK! Makro 3 sata iznosio odbranu zbog podvođenja devojaka u svojoj kafani "SAME SU TO HTELE"

Vlasnik kafane iz Mihajlovca kod Smedereva, Ljubiša Vasić (56), poznatiji po nadimku "Prva frizura Srbije" u petak se našao pred Osnovnim sudom u Smederevu gde mu se sudi zbog podvođenja devojaka.

Vasić se tereti da je izvršio krivično delo trgovina ljudima. On je, podsetimo, zajedno sa svojim konobarom J. J. (63) uhapšen u martu prošle godine zbog sumnje da je u tajnim sobama za orgije, koje su se nalazile u njegovom lokalu, primoravao devojke da se bave prostitucijom.

ljubiša vasić foto: Dado Đilas, Privatna Arhiva

- Vasić je na ovom ročištu zatražio mogućnost da opet iznese svoju odbranu, kao i da sve što on kaže uđe u zapisnik. Insistirao je navodno, da dok on govori zapisničar slovo po slovo unosi u sudsku belešku, što mu je sudija i dozvolio - kaže Kurirov izvor i dodaje:

- Njegovo detaljno izlaganje trajalo je puna tri sata. Iscrpno je opisao svaki detalj koji mu se stavlja na teret. Takođe, negirao je krivicu da je podvodio devojke koje su nađene u sobama sa mušterijama, navodeći da su one to dobrovoljno uradile, kao i da on nikoga nije prisilo na nešto.

Sudija Osnovnog suda u Smederevu nakon višečasovnog suđenja Vasiću odredila je datum za sledeće suđenje kada se očekuju završne reči.

vasić u smederevu drži pet-šop foto: Facebook

Inače, Ljubiša Vasić se našao na udaru policije i u oktobru prošle godine, kada je policija u njegovom pet-šopu u Smederevu pronašla majmuna za kog nije imao papire, pa je oduzet i njemu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra.

Povratnik Ranije hapšen isto zbog prostitucije Inače, osumnjičeni Vasić stari je znanac policije, a zbog posredovanja u prostituciji hapšen je i 2012. i 2010. Poznat je i po nadimku "prva frizura Srbije" i "najpoznatiji smederevski makro". - Prošlog puta kada je uhapšen, 2012. godine, sumnjalo se da su mu pomagali konobari i pripadnik obezbeđenja koji su podvodili "egzotične" plesačice, takođe u njegovoj kafani. Očigledno je da je isti sistem rada zadržao i sada - podseća izvor: - On je tada angažovao šest devojaka koje su navodno bile zaposlene kao plesačice, a zapravo su gostima pružale seksualne usluge. Procenjuje se da je dnevni promet lokala bio 500 evra, a da je ukupno zaradio 25.000 evra od podvođenja.

(Kurir.rs)