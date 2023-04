OVAJ SNIMAK NASTAO JE NEKOLIKO MINUTA PRE LUKINE POGIBIJE: Sestra nastradalog Jovovića otkrila nove detalje tragedije (VIDEO)

Tinejdžer Luka Jovović (15) iz Ratkova kod Odžaka koji je poginuo prošle godine kada se motorom zakucao u automobil kojim je upravljala devojka (23) podlegao je povredama nakon devet dana koje je proveo u komi.

Saobraćajna nesreća dogodila se 30. aprila prošle godine oko 21.30, na putu za Novi Sad, na izlazu iz sela. Kako nam je objasnila Lukina sestra Dijana Jovović, on se tom trasom kretao brzinom od 51 kilometar na čas, a kada je uočio "golf" kojim je upravljala devojka počeo je da koči i svoju brzinu je smanji na 31 kilometar na čas.

nastradali luka jovović

Kako je navela sestra poginulog, prema istrazi, utvrđeno je da njen brat nije imao gde da skrene kada je "golf" naglo skrenuo i presekao mu put, pa se direktno zakucao u njega.

- Od siline udarca on se zakucao u kola i odleteo preko krova nekih 10 metara i to na drugu stranu kolovoza. Pao je u šiblje i tu ležao nepomično nekih desetak minuta dok komšije nisu izašle napolje, a devojka je pobegla u kuću - navela je Dijana i dodala da je devojka nekoliko puta odlagala svoje saslušanje u policiji.

- Devojka je navela da je moj Luka brzo vozio, kao i da ga nije videla jer nije imao upaljena svetla na motoru. To je apsurd, jer imamo video-snimke neposredno pre nesreće, na kojima se vidi da Luka ima kacigu, upaljena svetla, a brzina kojom se kreće je očigledna, uopšte nije vozio brzo.

Naša sagovornica dodaje da je njen brat imao brojne povrede na telu i da je iako su gajili svaku nadu u startu bilo jasno da su šanse da preživi zaista minimalne.

- Devet dana je bio u veštačkoj komi, a zadobio je prelom vratnog pršljena, karlice i ključne kosti, hematome na glavi i probijena oba plućna krila jer su mu slomljena rebra pritisla grudni koš. Obdukcioni nalaz pokazao je da je za njega bilo kobno to što je kiseonik nije dopirao do mozga, pa je mozak otekao, a da mu je pružila pomoć možda bi preživeo - kaže Dijana i dodaje da sudski proces koji se vodi protiv devojke za krivično delo izazivanje saobraćajne nesreća sa smrtnim ishodom u somborskom sudu predugo traje, jer su do sada saslušani samo svedoci.

Dijana Jovović, u ranijoj ispovesti za Kurir rekla je da njena porodica ima problem jer ne može da žali u miru svog Luku, već imaju svakodnevnu borbu sa porodicom osumnjičene devojke i to kada dolaze da zapale sveću na spomen-ploču koju su podigli na mesto nesreće. Naime, Lukina porodica podigla spomen-ploču na mestu Lukine pogibije, što je preko puta kuće osumnjičene. Kaže da kada god odu da zapale sveću, dobiju policijsku prijavu.

lukina sestra dijana koja navodi da je njen brat sa 11 godina plivao za časni krst

- Luku ne možemo da vratimo, sve i da se svi poubijamo. Mi nikada, ali nikada, nismo ni pomislili da se svetimo za njegovu smrt, a skoro svakodnevno dobijamo prijave od porodice devojke koja je udarila kolima mog brata. Oni nas prijavljuju policiji jer se, kako kažu, osećaju ugroženo zbog toga što smo na mestu Lukinog stradanja podigli spomenik?! - rekla je Dijana i dodala da ne opravdava to što njen brat nije imao vozačku dozvolu za motor od 600 kubika, ali da su njihovi roditelji to dozvolili jer su mu verovali da je on sposoban da upravlja .

(Kurir.rs - B. T.)