UKP I TUŽILAŠTVO UTVRĐUJU KO JE KIRV ZA HOROR U KOM SE NAŠLA DEVOJČICA! Istraga o slučaju iz Mirijeva traje, javnost čeka odgovore

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu protiv Uroša Pašajlića (38), osumnjičenog da je duže od dve godine bezobzirnim ponašanjem ugrožavao telesni integritet svoje ćerke (8), istovremeno u saradnji s pripadnicima Uprave kriminalističke policije (UKP) radi i na utvrđivanju odgovornosti drugih lica, koja su na posredan način dovela do situacije u kojoj se našla maloletna oštećena devojčica!

Izvor Kurira upoznat sa slučajem objašnjava da će policija i tužilaštvo ispitati rad svih nadležnih institucija kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta stručnih lica, pre svega u nadležnom centru za socijalni rad, na čijoj je evideniciji oštećena bila od rođenja 2015.

Obavestiće javnost

- Pripadnici UKP u saradnji s tužilaštvom rade na utvrđivanju eventualne odgovornosti drugih lica, koja su na posredan način dovela do situacije u kojoj se našla maloletna oštećena. Tužilaštvo će blagovremeno obavestiti javnost o svim rezultatima istrage koju sprovodi, kao i o saznanjima do kojih su obavljanjem potrebnih provera došli drugi državni organi - saopštili su iz Prvog tužilaštva.

Kako su objasnili iz tužilaštva, pored sprovođenja istrage za krivična dela za koja se tereti Uroš Pašajlić, preko policije i drugih državnih organa oni proveravaju i sve ostalo, što bi dovelo do eventualno novih postupaka, i to protiv lica u čijem je stanu uhapšen osumnjičeni, da li ima elemenata krivičnog dela pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela, kao i da li je bio s njim, da li mu je pomagao i na koji način. Zatim, da li ima propusta u radu Centra za socijalni rad (CZSR) u periodu od donošenja presude do pronalaska deteta u stanu, kao i da li ima propusta u službi zaduženoj za obrazovanje deteta, odnosno polazak u školu.

Zatim, onih koji su bili dužni da evidentiraju devojčicu za vakcine, vrtić, predškolsko.

- Za neke od tih propusta ministarstva i zaštitnik građana vrše provere i nadzor, te izveštaje ćemo takođe zatražiti. Tu dokumentaciju ćemo potom dostaviti na ocenu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, radi procene da li ima krivičnog dela iz nadležnosti Višeg suda pred kojim postupaju - objašnjeno je iz tužilaštva.

I dok javnost čeka da se utvrdi ko je odgovoran za nebrigu o detetu iz Mirijeva, koje je 24. marta zatečeno u kadi u zaključanom kupatilu, gladno, žedno, okruženo đubretom, postavlja se pitanje kako je moguće da otac, lečeni zavisnik, dobije starateljstvo nad maloletnom ćerkom bez ikakve kontrole Centra za socijalni rad, naročito zbog toga što je upravo centar 2016. pokrenuo postupak za lišavanja roditeljskog prava majke i oca.

- Dete je na evidenciji CZSR od rođenja 2015, jer su i majka i otac bili evidentirani kao zavisnici. Dete je po rođenju smešteno u dom, a godinu dana kasnije CZSR pokreće postupak pred Prvim sudom kako bi se roditelji lišili prava roditeljstva. Međutim, sud 2018. donosi presudu kojom majku lišava tog prava, dok ocu dodeljuje starateljstvo i od tog momenta dete živi sa ocem - objašnjava izvor.

Od 2020. nisu pratili

Kako su ranije saopštili iz CZSR, njihovi radnici su poslednji put su sa ocem i ćerkom imali kontakt 2020.

- Tokom praćenja funkcionisanja porodice nije bilo naznaka koje bi ukazivale na očevo zanemarivanje i ugrožavanje zdravlja i života deteta. Nakon toga, odeljenje Zvezdara je 2020. policija obavestila da ima saznanja da se u stanu čuje plač deteta. Otac se, postupajući po prijavi policije, nešto kasnije odazvao na razgovor s radnicima Centra za socijalni rad, koji su procenili da dete nema nikakve tragove zanemarivanja. Nakon toga, više nije bilo prijava centru u ovom slučaju - saopštili su iz CZSR i dodali da oni nisu imali saznanja da dete ne ide u školu jer im institucije zadužene za to nisu javile.

Institucije koje prate da li je dete pošlo u obaveznu školu su lokalna samouprava, dom zdravlja i Ministarstvo prosvete.

Svi zakazali Treba nam novi sistem! Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, rekla je za Kurir da je Centar za socijalni rad svakako imao pravo, ali i na neki način obavezu da nastavi da kontroliše situaciju u porodici. vesna stanojević foto: Kurir televizija - Zakazao je ceo sistem, jer očigledno niko nije bio dovoljno svestan svojih nadležnosti, obaveza i moralnog pogleda, zato nam treba novi sistem kojeg će se konačno svi slepo držati!

