NA SUĐENJU DIJANI HRKALOVIĆ RASPRAVA O BELIVUKOVIM TELEFONIMA! Svedok Miletić: Dobio sam naredbu da ih ne veštačim godinu dana

Svedok Andrej Miletić, koji je bio zadužen za veštačenje telefona u slučaju ubistva karatiste Vlastimira Miloševića u januaru 2017. izjavio je danas na suđenju Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki MUP-a, Dejanu Milenkoviću, nekadašnjem načelniku za Specijalne istražne metode i Dejanu Šušnjiću, tadašnjem načelniku novosadske policije, da su Hrkalovićeva i bivši ministar policije Nebojša Stefanović naredili da se ne radi forenzička analiza telefona Veljka Belivuka godinu dana.

On je rekao da mu je tu naredbu preneo Milenković, ali da koliko mu je poznato, kada su naknadno veštačeni Belivukovi telefoni u sadržaju telefona ništa nije menjano.

Belivuku i Marku Miljkoviću, podsetimo, sudilo se za taj zločin, ali su oni oslobođeni optužbi.

- Ti telefoni su bili prvenstveno bili zadržani kod kolege, on ih je obrađivao forenzički. Sećam se da mi je dato da ja preuzmem u jednom trenutku i da mi je sugerisano da nema odobrenje da se radi forenzička analiza. Naređenje mi je izdao Dejan Milenković lično rekao je da ti telefoni ne smeju da se rade sada i da je to naređenje Dijane Hrkalović, odnosno tadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića - rekao je svedok Miletić i naveo da je telefone i ostale dodatke, odnosno analize poruka, fotografija i komunikacija "odložio na bezbedno mesto" i da ih je tu držao godinu dana, dok nije stigla naredba da se oni obrade.

Na pitanje čiji su to telefoni bili, on je odgovorio da su to bila tri telefona Veljka Belivuka.

- To su bili telefoni Veljka Belivuka, blekberi, android i još jedan kog se ne sećam. Bilo je više telefona, radio je dosta ljudi, bilo je i drugih telefona ali su ovi bili kod mene. Stizale su hitne urgencije tužilaštva, sećam se da je tužilac negodovao što nije urađeno na vreme. ali je Dejan Milenković rekao da je to naređenje s vrha takvo. Godinu dana kasnije je došla hitna naredba da se rade ti telefoni i izveštaj je poslat UKP, Tužilaštvu - naveo je Miletić i objasnio da se kada je stigla naredba sve brzo dešavalo i da u telefonima zbog proteka vremena više nije bilo poruka sa vats apa, On je naveo da mu se nije dopadalo to što telefoni stoje i što se ne reaguje na urgencije tužilaštva, ali da on nije bio u mogućnosti da na to reaguje.

- Dok se čekalo na veštačenje, nisam bio u poziciji da opominjem bilo koga, jer sam od načelnika dobio odgovor da je takav stav vrha MUP-a, odnosno Nebojše Stefanovića - rekao je svedok, a na pitanje advokata Vladimira Đukanovića zbog čega je naknadno dodao i ime Dijane Hrkalović, Andrej Miletić je odgovorio:

- Nisam dodao, tako mi je rečeno.

Na pitanje advokata Dijane Hrkalović, da li mu je ona izdala bilo kakav nalog vezano za pomenute telefone, on je kratko odgovorio da nije.

Svedok Nikola Raičković kod kog su podaci sa Belivukovog telefona stajali u računaru od februara 2017. do 27. februara 2018. izjavio je da su toga dana Miletić i njegov tadašnji rukovodilac, pokojni Slobodan Stoiljković, došli u njegovu kancelariju i izdali naredbu da obriše sve što ima od ekstrakovanih sadržaja i da je sve podatke koje je imao obrisao pred njima.

- To nije bila uobičajena praksa - rekao je Raičković.

I on je kao i prethodni svedok, ponovio, da mu Dijana Hrkalović nije izdavala naloge.

- Nikakvo naređenje od nje nisam dobio, nismo razmenili više od "dobar dan". Izvršavao sam nalog mog pretpostavljenog, koji mi je rekao da mu je taj nalog izdao Dejan Milenković - rekao je on.

Na pitanje da li zna da li je izveštaj koji je na kraju dostavljen tužilaštvu vezano za taj predmet menjan, rekao je da ne zna.

Suđenje je za danas završeno, i nastavlja se 16.maja.

Dijana Hrkalović: Zašto Stefanović nije na optužnici?

Posle njegovog svedočenja za reč se javila optužena Dijana Hrkalović protestvujući protiv Tužilaštva za organizovani kriminal koji "po istom principu kao nju,nije optužilo i Nebojšu Stefanovića". Na primeru krađe jabuka, ona je pokušala da ubedi sudsko veće da je optužnica "protivpravna i protiv razuma".

- Praktično, ovde nisu optuženi nalogodavac i izvršilac. Andrej Miletić je ovde rekao da je to uradio po nalogu mene, a ja kažem da sam uradila po nalogu Stefanovića, optužnica je protivpravna jer ne obuhvata te osobe, Miletića koji ovde priznaje da je držao materijal godinu dana i ne obuhvata Stefanovića po istom principu kako smo optuženi ja i Milenković. Samo želim da se konačno čuje istina i da se zakon primenjuje jednako - protestvovala je Dijana Hrkalović, koju je sudija više puta prekidala tokom ovog izlaganja.

