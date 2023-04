I DALJE NEMA POTVRDE O IDENTITETU! Agonija u Zrenjaninu se nastavlja, majka OČAJNA: "Uzeli mi bris jer su tela NEPREPOZNATLJIVA"

ZRENJANIN - Kada će na večni počinak ispratiti Nenada Bilića (25) iz Zrenjanina i njegovu suprugu Katarinu Jovanović (23) još nije poznato unesrećenoj majci Kseniji koja je ostala bez sina i trudne snajke.

Kako kaže za Kurir, još nije dobila zvaničnu potvrdu od nadležnih.

foto: Facebook

- Tela pronađena u stanu za koja smo mislili da su Nenad i Katarina i dalje su u novosadskom Institutu za sudsku medicinu. U policiji mi je rečeno da ne mogu da utvrde identitet jer su tela neprepoznatljiva, pa su mi uzeli bris kako bi se obavila DNK analiza. Agonija se nastavlja - priznaje nesrećna majka i dodaje da je od Katarinine hraniteljke iz Ruskog Sela kod Kikinde čula da se njeni roditelji nalaze u jednoj ustanovi na psihijatrijskom lečenju:

- To dosad nisam znala. Ne zna ni kako će im reći s obzirom na njihovo stanje. Možda su im to i rekli jer će i njima morati da uzmu uzorke za DNK analizu. Procedura u vezi sa utvrđivanjem identiteta predstavlja dodatno psihičko opterećenje ali i budi lažnu nadu. Nadam se da će nam neko javiti da to nisu oni... Međutim, svesna sam da su, najverovatnije, to oni jer su u stanu pronađena njihova dokumenta i drugi predmeti koji su im pripadali - u nedoumici je majka pokojnog Nenada.

foto: S.U.

Ksenija Bilić kaže još da će za, kako joj je rečeno, izveštaj sa DNK analizom biti potrebno nedelju dana ili dve:

- Nikoga ne krivim. Shvatam da je takva procedura. Policija samo radi svoj posao. Korektni su i ljubazni. I dalje ne odustajemo od namere da Nenad i Katarina budu sahranjeni zajedno - ističe ona.

Podsetimo, u dvorišnom stanu u ulici dr Emila Gavrila, u centru Zrenjaninu, 30 marta, tokom popodnevnih časova, pronađena su tela mladića i devojke koji su se, kako se sumnja, ugušili od gasa iz peći.

Kurir.rs/S.U.