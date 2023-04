ISPOVEST BRUTALNO PRETUČENIH TRUBAČA IZ BENDA "KOBRE": Samo su rekli "to su oni“ i počeli da nas JURE S PALICAMA!

- Samo su rekli: "To su oni" i počeli su da nas jure palicama - ovim rečima priča Mališa A. (45) muzičar u orkestru "Kobre" čiji članovi su sinoć pretučeni kod Beton Hale.

Prema informacijama, Zoranu D. (22) je dijagnostikovano nagnječenje mozga i prelom lobanje; Mališa A. (45) ima povrede glave, Ivica S. (25) ima lake telesne povrede; Goranu S. (44) je dijagnostikovano nagnječenje mozga i prelom lobanje.

- Imam velike bolove u rebrima, ali sinoć to nisam osetio kada sam bio u bolnici. Tek sam sada počeo da osećam, valjda kada su se povrede ohladile - rekao je on.

"Parkirali smo auto i videli kako idu sa palicama"

Prema njegovim rečima, napad na njih se dogodio sinoć kod Beton hale kada su na njih nasrnuli napadači sa palicama.

- Mi smo tek stigli u Beograd. Parkirali smo se, izašli iz automobila kada smo videli muškarce kako idu ka nama sa palicama. Mislili smo da su to navijači, tad se igrala neka utakmica, nisam siguran koja, ali svakako nismo ni pomislili da oni jure nas - objašnjava on.

On dodaje da su tada napadači rekli "To su oni", nakon čega su počeli da ih jure palicama.

- Trčali smo i bežali, ko je kako stigao. Neko je uspeo da se spase, nekog su uhvatili. Zoran i Goran su najteže prošli, imaju ozbiljne povrede - objašnjava on.

Prema njegovim rečima, napadači su ih zamenili sa nekim i greškom pretukli i oteli instrumente.

- Kunem se da mi ni ne znamo ko su oni. To nam je bio prvi put da dođemo u Beograd. Mi smo im došli kao 1 na 10. Ljudski je da ako već imaš neki problem, da priđeš i da kažeš da ne možemo tu da sviramo, da odemo, da je to njihova teritorija, bilo šta. Ništa nam nisu rekli samo su nas jurili i udarali - objašnjava on.

"Nadamo se da će Goran i Zoran preživeti"

Mališa navodi da se sada samo nadaju da će Goran i Zoran preživeti.

- Svi se nadamo da će oni biti dobro. Problem nam je pored toga što nemamo instrumente. Mi nismo neki lopovi, probisveti, mi pošteno radimo, ko hoće da da novac on da. Ne krademo ni od koga. Uzeli su nam instrumete, ko zna, možda su ih i bacili, a od čega ćemo da hranimo decu? - rekao je on.

Podsetimo, članovi benda koji su pretučeni nakon nastupa kod Beton hale zadobile su teške telesne povrede, a kako se saznaje u pitanju su članovi orkestra "Kobre", trubači iz Vladičinog Hana.

