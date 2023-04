VELIKI DAN ZA DEVOJKU KOJU JE OTAC HTEO DA UBIJE KAD SE AUTOM ZAKUCAO U GROCKOJ Najzad stala na noge i ovako rekla majci u bolnici

BEOGRAD - Devojka (18) koju je otac pokušao da ubije pre dve nedelje u gročanskom naselju Dražanj, tako što se zakucao automobilom u banderu prilikom čega je on nastradao, oporavlja se i juče je prvi put stala na noge u bolnici i šetala.

Deda mlade devojke, otac njene majke, ispričao je da se ona oporavlja.

- Ona je dobro, hvala Bogu. I dalje je u bolnici, ali povrede prolaze. Juče je prvi put ustala i šetala. Samo majka može da uđe da je vidi i to na kratko. Pitala je za oca, vratilo joj se sećanje i rekla je mojoj ćerki: „Mama, on je mene pokušao da ubije. Šta ćemo sad?“, a ona joj je odgovorila: „Ne brini ništa, on je u drugoj bolnici, ići će u zatvor“ - rekao je deda devojke za Novu.

Deka je ranije ispričao da je njegova ćerka ostavila muža kad je unuka postala punoletna, u januaru ove godine, jer više nije mogla da trpi njegovo maltretiranje. Naveo je da ju je tukao, što porodica nije znala. Ispričao je da njegova ćerka ima ciste na jetri i da je jednom operisana, a kada je drugi put trebalo da ide na operaciju, sada već pokojni suprug to joj nije dozvolio.

00:33 UZNEMIRUJUĆE! POJAVIO SE SNIMAK STRAVIČNE NESREĆE U GROCKOJ: Auto u punoj brzini udara u banderu

Kako je ranije saopšteno iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, obavljen je razgovor sa svim članovima porodice, radi procene rizika.

- Devojka je u razgovoru navela da je ostala u porodičnoj kući sa ocem da se o njemu stara, da ga vodi kod lekara, da je jako vezana za oca, da je otac bolestan i da je prilikom podnošenja prijave došlo do nesuglasica i da majka devojčice planira da se vrati u porodicu. Razgovor s majkom dosad nije obavljen - navodi se u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Saobraćajna nesreća koju je izazvao devojčin otac dogodila se 21. marta u centru naselja, na uglu Beogradske i Narodnog fronta u Dražnju. Otac je prethodno, u automobilu pripretio ćerkinoj drugarici nožem i izbacio je iz auta, da bi potom krenuo u samoubilački i ubilački čin, u kojem je on nastradao dok je njegova ćerka teško povređena. Prema rečima devojčinog dede, osim pretnji poginuli otac je na groblju obeležio i grobno mesto za ćerku i sebe.

Inače, oca-samoubicu je u januaru policiji prijavio prijatelj, nakon što je ovaj izjavio da će ubiti sebe i ćerku, ukoliko mu se ne vrati žena. Iz kuće je tada odneto i oružje koje su imali on i supruga koja je otišla.

Ta tročlana porodica je potom, 7. februara, razmatrana u radu Grupe za koordinaciju.

Kurir.rs/Nova