NAVIJAČ PARTIZANA UMEŠAN U UBISTVO ESKOBARA OSTAJE IZA REŠETAKA: Marku Pjanoviću produžen pritvor, čeka ga transport u Srbiju

Pritvor Marku Pjanoviću može trajati do dostavljanja molbe za izručenje i ekstradicione dokumentacije iz Srbije

Marku Pjanoviću, vođi navijača Partizana iz Brčkog produžen je privremeni pritvor u Bosni i Hercegovini. Podsetimo, Pjanovića Republika Srbija potražuje zbog sumnje da je umešan u likvidaciju Nikšićanina Ranka Radoševića, zvanog Ranko Eskobar, koji je ubijen pre mesec dana na benzinksoj pumpi u Rušnju u Beogradu.

Podsetimo, zločin se dogodio 9. marta kada su dvojica maskiranih egzekutora, osumnjičeni Stefan Z. iz Lebana i Luka V. iz Kraljeva, ušla u kafić koji je bio u sklopu pumpe i ispalili kišu metaka na Radoševića.

Nakon rafalne paljbe oni su pobegli, a ubrzo su uhapšeni u štek-stanu na Novom Beogradu, gde je s njima bila i tinejdžerka (17) koja je, takođe, lišena slobode zbog sumnje da je pružala logistiku grupi.

Pored nje, iza rešetaka našla se i Azra Š. studentkinja iz Brčkog koja je inače, Pjanovićeva devojka, koja se tereti za saučesništvo u ubistvu.

- Rešenjem Suda BiH produžen je privremeni pritvor potraživanom Marku Pjanoviću iz Brčkog, kog potražuje Srbija zbog sumnje da je umešan u ubistvo Ranka Radoševića u Beogradu - navodi Dnevni Avaz, gde objašnjavaju:

- Pritvor Pjanoviću može trajati do dostavljanja molbe za izručenje i ekstradicione dokumentacije iz Srbije ili do nove odluke Suda BiH, a najduže 40 dana, računajući od dana hapšenja, odnosno od 15. marta do 23. aprila ove godine.

Kako je Kurir već pisao, Pjanović je nakon hapšenja na saslušanju detaljno priznao da je kriv i da je učestvovao u u ubistvu Nikšićanina, koji je blizak škaljarskom klanu. Između ostalog Pjanović je naveo i da je naručilac ubistva Ranka Eskobara ista osoba koja je naručila egzekuciju Nikšićanina Luke Žižića i to straha od krvne osvete.

Podsetimo, privremeni pritvor početkom nedelje produžen je i Azri Š., za koju pravosudni organi Bosne, takođe, čekaju zvanični zahtev za izručenje iz Srbije, koji bi trebalo da im bude dostavljen u roku od 20 dana.

