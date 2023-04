"POMOĆU 3D ŠTAMPAČA MOŽETE NAPRAVITI PIŠTOLJ KOJI JE UBOJIT KAO I PRAVI" Bogdanović: Ovo će biti ozbiljan problem organima reda

U nedavnoj vesti o uhapšenoj tinejdžerki iz Čačka, između ostalog je navedeno da su kod nje pronađena dva pištolja sa izbrisanim serijskim brojem. To, je naravno učinjeno da bi se oružju što teže ušlo u trag. Javnost još pamti prošlogodišnje ubistvo u Jakovu koje je izvršeno kalašnjikovim i tada je postavljeno pitanje otkud jednom mladiću takvo automatsko oružje.

Ovo je samo jedan od slučajeva koji otvara pitanje ilegalnog tržišta oružja u Srbiji i regionu.

Danas o ovoj temi govorio je Branko Bogdanović, urednik portala Oružje online.

Većina vlasnika oružja je spremn da se odrekne svojih primeraka zbog strože kontrole - započinje razgovor Bogdanović.

- Nikad nije mogao da se utvrdi tačan broj ilegalnog oružja. Ta cifra nije pouzdana. Nije čudo da se često dešavaju ovakvi slučajevi - rekao je, misleći na uhapšenu devojčicu iz Čačka, nakon čega je predočio situaciju arsenala koji se može naći na crnom tržištu u Srbiji.

- Situacija je malo izmenjena, ali do skoro je doslovno bilo dostupno sve, od automatskih pušaka do ručnih bombi, do raketnih minobacača, raketnih bombi, kalašnjikova i to vrlo jeftino - predočio je.

Na Zapadu je daleko skuplje oružje, nego kod nas, nastavio je Bogdanović.

- Regularna dozvola i lekarski pregledii su skuplji i pojavljuje se neverovatan vroj oružja po neverovatno niskim cenama. Ono što je na Zapadu duplo skuplje kod nas je jeftinije, a to je tako zbog kupovne moći i cene. Zatim, tu imamo izbrisane brojeve i to je stara tehnika sakrivanja tragova - rekao je i dodao:

- To dolazi do nas uglavnom ilegalnim putem, frekvencija u naoružanju u Evropi je ogromna i na tržištu možemo sve naći, apsurdno je čemu nekom služi to oružje. To bi trebao psiholog da istraži. Nemoguće je ozakoniti vojno naoružanje i potpuno je nedostupno civilima. To je donošeno sa bivših ratišta i podela naoružanja paravojnim i vojnim formacijama nije uvek evidentirana, a ljudi, smatrajući to suvenirom, donosili su to kao trofeje sa ratišta - kaže Bogdanović, koji se pita da li uopšte ti vlasnici znaju opasnost ovih sprava.

- Kod nas nije zaživela dovoljno online kupovina, jer to dobro prate. Sve što oglasite, a nemate dozvolu za to, odmah podležete svim sankcijama koje slede. MUP može da dođe na vašu adresu u istom momentu. Ali, na primer, vi pomoću 3D štampača kojeg možete kupiti legalno na tržištu, možete napraviti pištolj koji je ubojit kao i pravi pištolj. Pojavljivaće se proizvođači ovog oružja kojima neće moći da uđu u trag, a cene ovog štampača su pristupačne. Na internetu možete naći nacrte i planove za svu vrstu naoružanja koje postoji. Štampač će sve odštampati, a problem je samo cev, koja se može lako kupiti - otkrio je, ali smatra da taj proces još uvek nije u potpunosti uvrežen u Srbiji i da će, svakako, praviti ozbiljne probleme organima reda.

Prema Bogdanoviću, vazdušno oružje je korišćeno i prodavano legalno, jer se koristilo samo u određene streljačke svrhe.

- Vidite naš zakon se više puta menjao. Vazdušno oružje je bilo slobodno u prodaji i uglavnom je služilo za streljaštvo, potom je zabranjen, te je kasnije uveden zakon kojim je ono ponovo u slobodnoj prodaji. Relativno je lako prepraviti ovo oružje u vatreno oružje, s tim što onaj koji to radi nije svestan opasnosti i to je nelegalni deo. Kod nas je još uvek aktuelan i popularan pištolj Zastava među vlasnicima koji legalno kupuju odn. imaju dozvolu - ispričao je.

Veliku Britaniju istakao je kao državu koja je jasno definisala zakone o oružju i time ograničila ekspanziju i potencijalne probleme koje trenutno balkanske države imaju sa oružjem.

- Oni su to lepo uredili, obrnutim redom. Oni su tim zakonom plaćali ljudima da vrate oružje i time su to odradili sjajno, dok kod nas, kada vraćaš oružje, ti plaćaš veliku taksu samo zato što vraćaš oružje - rekao je.

