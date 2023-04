ILIJA ZAKLAO MAJKU, OCA I DEDU, PA UMAZAN KRVLJU LUTAO ČAČKOM! Godišnjica nezapamćenog masakra: Dok su ga hapsili izgovorio 2 REČI

ČAČAK – U naselju Kulinovci pre godinu dana se odigrao masakr kakav Čačak ne pamti, u kojem je Ilija G. (22) zaklao je oca Milana (57), majku Slađanu (49) i dedu Sretena (87). Pre krvavog pira roditelji su nadležnima u više navrata prijavljivali nasilje u porodici, a Ilija je nakon boravka u specijalizovanoj ustanovi vraćen u porodicu. Nalaz čačanskog Centra za socijalni rad, koje je Osnovno javno tužilaštvo cenilo pri odluci da Iliju vrati u porodicu, nije bio adekvatan, zbog čega ni mere nisu odgovarale stvarnoj opasnosti na terenu.

- Zaštitnik građana utvrdio je da su nadležni organi u slučaju trostrukog ubistva u čačanskom naselju Atenica kada je mladić ubio majku, oca i dedu načinili propuste u radu jer nisu adekvatno procenili rizik od ponavljanja nasilja usled čega ni planirane mere zaštite nisu bile adekvatne niti su odgovarale stvarnoj opasnosti od ponavljanja nasilja – navedeno je u dopisu koji je novinarima stigao iz kancelarije ombudsmana Zorana Pašalića. Zaštitnik građana utvrdio je da su Centar za socijalni rad u Čačku i policija preduzimali mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici u situaciji kada su imali sumnju ili informaciju da se vrši porodično nasilje, uspostavili neophodnu međusobnu i saradnju sa tužilaštvom, izvršili procenu rizika, sačinili individualni plan zaštite i postupali po planiranim merama.

- Međutim, Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici propisano je da je pri proceni rizika naročito potrebno da se vodi računa o sledećim faktorima rizika: da li je mogući učinilac ranije ili neposredno pre procene rizika učinio nasilje u porodici i da li je spreman da ga ponovi, da li je pretio ubistvom ili samoubistvom, poseduje li oružje, da li je lice sa mentalnim oboljenjima i smetnjama ili zloupotrebljava psihoaktivne supstance, da li je mogućem učiniocu izrečena hitna mera ili određena mera zaštite od nasilja u porodici, da li žrtva doživljava strah i kako ona procenjuje rizik od nasilja. Grupa za koordinaciju i saradnju, koja je formirana pri nadležnom ttužilaštvu u Čačku, vršila je tri puta procenu rizika od ponavljanja nasilja u porodici - prvi put je procenjen srednji rizik, a zatim dva puta da ne postoji rizik. Zaštitnik građana smatra da grupa nije u obzir uzela sve faktore rizika, odnosno da određeni rizici nisu uzimani u obzir na valjan način, a naročito podatak da se radi o licu koje je više puta krivično i prekršajno gonjeno. Shodno tome, ni planirane mere zaštite nisu bile adekvatne i nisu potpuno odgovarale stvarnoj opasnosti od ponavljanja nasilja – stoji u dopisu ombudsmana.

U preporukama za otklanjanje utvrđenih propusta Zaštitnik građana je od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju zatražio da izvrši nadzor nad radom Centra za socijalni rad u Čačku, a od Ministarstva zdravlja da obezbedi buduću saradnju zdravstvenih ustanova sa svim organima iz sistema zaštite od porodičnog nasilja.

- Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je zatim, postupajući po preporuci Zaštitnika građana, izvršilo nadzor nad radom CSR Čačak u okviru kojeg je utvrdilo propuste u radu ovog organa i naložilo, između ostalog, direktoru tog Centra da pokrene postupak kojim bi se utvrdilo da li ima disciplinske odgovornosti u postupanju stručnih radnika centra – zaključuje ombudsman.

Direktorka čačanskog Centra za socijalni rad u Čačku Branimirka Radosavčević ni ovog puta nije novinarima dala objašnjenje o eventualnoj odgovornosti njenih zaposlenih.

Ranije odbijanje je pravdala uslovljavanjem nadležnog Ministarstva koje najpre mora odobriti njeno obraćanje javnosti, a ovoga puta se nije javila na telefon.

- Na svakih devet meseci u Viši sud u Čačku stiže izveštaj lekara Specijalne bolnice pri Centralnom zatvoru u Beogradu, o njegovom trenutnom stanju, na osnovu koje sud donosi meru obaveznog nadzora u ustanovi tog tipa. Poslednji takav izveštaj je stigao u oktobru prošle godine i on je do daljnjeg pod merama, kao neuračunljiv – rekao je njegov branilac Radisav Vesović, dodajući da niko sa sigurnošću ne zna koliko će on vremena provesti na lečenju.

Stariji sin ubijene porodice Nikola (24) godinu dana nakon masakra još uvek se nije oporavio od tragedije, pričaju rođaci. Podsećamo, ovaj mladić je prvi ušao u kuću nakon masakra zatekavši majku iskasapljenu u kupatilu, oca izbodenog u krevetu, i nepokretnog dedu, preklanog i izbodenog.

- Porodica je prošle subote izlazila na groblje, davali su godišnji pomen. Svi smo još uvek u šoku, niko se od tragedije dok smo živi neće oporaviti, naročito Nikola. U kuću u kojoj je porodica pobijena on i dalje ne ulazi, ponekad prespava u novoj kući u dvorištu, ali radije ide kod tetke i ujaka koji su mu najveća podrška. Nastavio je studije, a sa njim je i njegova devojka koja ga bodri, a zajedno s njim prolazi teške trenutke. Za brata, koji je pobio porodicu, neće da čuje – rekla nam je rođaka porodice.

Ona je dodala da je mladić u međuvremenu dobio posao u Tehničko-remontnom zavodu u Čačku, firmi gde je inače radio njegov otac Milan.

Kurir.rs/D.Č.