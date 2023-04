DEDA UBIJENE DEVOJČICE PIO KAFU SA UBICOM! Monstrum iz Ripnja bio miran pred krvavi pir. Čovek se vratio i zatekao MASAKR

Ništa nije moglo da ukaže da se sprema monstruozan zločin, izjavio je deda devojlčice koju je monstrum S. I. ubio danas u Ripnju, a potom započeo krvavi pir po kući porodice žrtve.

Deda je otkrio da je sa osumnjičenim često pio kafu. On je naveo da su odnosi sa ubicom bili dobri.

Osumnjičeni je jutros zvao jednu meštanku kojoj je trebao da kopa šaht.

-Stojan me je zvao jutros oko 9 sati rekao da će doći, ali sam ga ja odbila i rekla da je rane i da dođe kasnije. Posle kad sam ga zvala on je bio nedostupan a ubrzo sam čula da je ubio devojčicu sa kojom je njegova ćerka išla u školu - kaže meštana Ripnja za Kurir, dok deda devojčice koja je ubijena kaže da u trenutku pokolja nije bio u kući.

- Vest me je iznenadila kada je došao iz Beograda. Lepo smo se družili sa Stojanom i ne mogu da verujem da je on ubio moju unuku i to tako zverski način - kaže čoveki dodaje da ništa nije nagoveštavalo da je ubica spreman da uradi nešto tako monstruozno.

Pretio i policiji

Podsetimo, MUP je saopštio da je osumnjičeni, kako se sumnja, nakon svađe povredio tri osobe, a potom automobilom "odvezao šesnaestogodišnju devojku kojoj je oštrim predmetom zadao povrede od kojih je ubrzo preminula".

Zatim je pobegao, ali je policija uspela da ga uhapsi. Mediji navode da je osumnjičeni, kad je pronađen, najpre policiji pretio nožem, ali se nakon pregovara predao.

(Kurir.rs, N1)