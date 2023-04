MONSTRUM IZ RIPNJA SE VADI NA "CRNU MAGIJU"? KOMŠIJA RASKRINKAO UBICU: Ranije je prijavljivan policiji, evo kako je SMISLIO ZLOČIN

Osumnjičeni za ubistvo devojčice Nevene P. Stojan Ilić poslednjih nekoliko dana je navodno živeo u kući porodice koju je zavio u crno.

Ilić (38) se sumnjiči da je danas oko 14 časova u Ripnju nožem izbo troje komšija u njihovoj porodičnoj kući, a pre krvavog pira u kući silovao i ubio šesnaestogodišnju Nevenu P!

On se praktično uvukao u porodicu koju je osakatio za sva vremena.

- Bili su bliski, znao je tu porodicu. Živeo je sa devojčicom u kući malo pre ovog zločina. Znao im je navike. Ne znamo šta se dogodilo pa je tako poludeo i ubio nju, a onda došao da likvidira i članove njene porodice - potpuno zatečene kažu komšije i dodaju:

Komšije su, kako prenosi Blic, otkrile detalje Stojanovog života

foto: Nemanja Nikolić

- Nije crna magija u pitanju, sigurno! On je i ranije bio prijavljivan policiji, zbog problematičnog ponašanja.

Stojan je, navodno, prema tvrdnjama komšija, odvezao svoju maloletnu devojku i njenog brata do prodavnice, a kada je brat izašao iz vozila, odvezao se sa njom do šume. Tamo ju je, kako se sumnja, silovao i ubio, vratio se do njene porodične kuće, naneo povrede njenim ukućanima, pa se dao u bekstvo.

1 / 8 Foto: Nemanja Nikolić

Osumnjičeni Stojan ima dva brata.

- Imao je psihičke probleme, išao je po vračarama, to mi je on sam pričao. Rekla sam mu da se mane toga. Bio je dobar sa mojom porodicom, družila su se i njegova braća sa mojima - rekla je jedna komšinica novinarima.

- On ima svoju kuću u kojoj živi. Ne znamo zašto je kod njih bio ovih dana, da li je smišljao sve ovo? Ne znamo, ali ovo je velika tragedija. Inače, Stojanova kuća je izgorela ranije, kada je jedan od njegove braće sam izazvao požar - u suzama je dodala druga susetkinja.

foto: Nemanja Nikolić

Prema saznanjima, na licu mesta, komšije pričaju da najstariji Stojanov brat ne prestaje da plače otkad je saznao šta se dogodilo.

(Kurir.rs, Blic)