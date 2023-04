NIJE IZBIJAO IZ NAŠE KUĆE! DEDA RAZMOTAO KLUPKO ZLOČINA U RIPNJU Bio je zaljubljen u moju ćerku Sanju i unuku koju mi je ubio FOTO

BEOGRAD - Nenad P, deda ubijene devojčice za Kurir kaže da mu i dalje nije jasno zašto je njihov prvi komšija ubio njegovu unuku.

- Nevena, moja ćerka Sanja i deca su iz Kruševca došla u subotu kako bi zajedno proveli praznike i raspust. I od tada je Stojan kod nas, nije izbijao iz naše kuće - kaže on i dodaje: - Juče je popio kafu sa mnom u mojoj kući i odvezao me na stanicu i otišao sam za Beograd. On je kolima zatim došao opet do kuće i pokupio Nevenu i njenog brata i odvezao ih do prodavnice...

Naš sagovornik kaže da je osumnjičeni zatim Neveninom bratu rekao da izađe iz kola i kupi baterije.

- Čim je klinac izašao iz kola on je dodao gas i pobegao. Odveo je Nevenu na mesto gde ju je silovao i ubio, a zatim je bacio njeno krvavo telo pored puta - kaže potresno deda i dodaje da je zatim onako krvav otišao do njih kuće.

- Izbo je potom moju ćerku Sanju, sina Dejana i moju ženu. Krvi je bilo svuda po kući, čak i po plafonu, cela kuća prelivena krvlju. Nenad je dodao da je Stojan Ilić dolazio kod njih jednom ili dva puta mesečno, a kada bi došla Sanja sa decom nije izlazio iz njihove kuće.

- Od subote je kod nas i on je bio zaljubljen u Sanju, a bojim se i u Nevenu. Kupovao im je stvari i davao novac tako da je moguće imao plan da ih pridobije na taj način - kaže deda ubijene devojčice i proklinje dan kad su došli. - Došli su za Uskrs, a sad je sahranjujemo. Tuga, da tužnije ne može biti.

Ono što je potreseni deda naveo jeste da su Stojanova braća nakon zločina pobegla, kao i bivša žena i dete.

- Niko ne zna gde su oni, sumnjaju da ćemo se mi osvetiti za Nevenu, a mi nismo takvi ljudi iako smo besni i ljuti. Niko nije trebao da nam oduzme - rekao je deda ubijene devojčice.

U kući su i dalje vidljivi tragovi krvi od krvoprolića koje je juče počinio pomahnitali osumnjičeni Stojan Ilić.

Nenad Petrović kaže i da je njegov sin Dejan pokušao da odbrani sestru i majku, ali nije imao dovoljno hrabrosti.

- Dejan je cepao drva ispred kuće i kada je video da je Stojan izašao onako pomahnitao iz kola, uleteo je za njim u kuću. Stojan je doneo nož iz svoje kuće, on je sve planski uradio i počeo da ubada nožem moje ukućane.

Sin Dejan se zaleteo na njega sa sekirom, ali se uplašio pa je spustio i Stojan je iskoristio priliku i izbo ga po levoj ruci - kaže nam sagovornik koji pokazuje da mesto na kom mu je izboden sin, a ujak ubijene devojčice.

