Zgrušane kapi krvi na stepenicama jedne zgrade u Deligradskoj ulici u Nišu pokazuju kakva se drama odigrala u ponedeljak uveče oko 11,00 sati kada je muškarac M. N. (40) iz ovog grada svojoj emotivnoj partnerki (37) polomio nos, naneo joj i povredu pršljenova i brojne povrede od kojih je ona izgubila svest.

M.N. je naneo povrede i njenoj drugarici koja je bila u stanu i koja je pokušala da odbrani prijateljicu..

00:17 Tragovi krvi u zgradi u Nisu

- Sumnja se da je M.N. noćas, nakon kraće rasprave, svojoj bivšoj tridesetsedmogodišnjoj emotivnoj partnerki zadao više udaraca po glavi i telu, u stanu njene drugarice. Tridesetsedmogodišnja žena je zadobila teške telesne povrede, kao i njena četrdesetogodišnja drugarica, koja je povređena dok je pokušavala da razdvoji osumnjičenog i povređenu ženu, saopštila je policija.

foto: Kurir/M.S.

Kako su komšije u ovoj zgradi nezvanično rekle novinarima, iz ovog stana se čula ponekada buka i vika tako da sve pa i sinoćne stravične i krvave scene povezuju sa prekomernom količinom konzumiranog alkohola i korišćenjem narkotika.

foto: Kurir/M.S.

- Evo šta doživesmo, ovo je mirna zgrada, a sada imamo krv na stepenicama. To je sinoć bilo strašno, vika, dreka, urlanje neko, zapomaganje, čulo se nekoliko puta "u pomoć, u pomoć". Ne znam ko je zvao policiju jer imam bolesnu majku i stvarno sam potresen da ona ne doživi stresove. Kada su ljudi zavisnici, stvarno ne znaš šta da očekuješ od njih, baš se plašim jer je majka ovde sama, a ja je nekada obilazim. Sreća je da sam sinoć bila tu, priča jedan komšija.

foto: Kurir/M.S.

U Univerzitetsko kliničkom centru u Nišu su nam kazali da su i pretučena žena i njena drugarica hospitalizovane.

- Dve ženske osobe su primljene i hospitalizovane, nakon fizičkog povređivanja od strane treće osobe. jedna ženska osoba ima povredu ruke, nosa i kičme dok druga (40) ima povredu kolena. Obe su vitalno stabilne, svesne i komunikativne, saopšteno je u UKC.

foto: Kurir/M.S.

Za sada nije poznato zašto je došlo do tuče. Jedni kažu da su oni i do sada imali razmirice, ali nikada ovako drastične dok druge komšije pretpostavljaju da je ona htela da prekine vezu s čim se on nije slagao.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

Kurir.rs/M.S.