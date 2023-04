DOŠAO DA PROSLAVI USKRS, PA GA ZVERSKI PRETUKLI U KAFANI: Rođak prebijenog Tibora otkrio kako je došlo do tuče u Mokrinu VIDEO

Tibor Z. (52) iz Mokrina, koga su brutalno pretukla četvorica mladića iz Kikinde i tom prilikom zadobio višestruke teške telesne povrede, nalazi se u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine.

Rođak povređenog čoveka je ispričao kako je došlo do tuče, kao i u kom stanju se nalazi njegov rođak nakon prebijanja. Tuča se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka.

„U ponedeljak ujutru sam saznao da je došlo do sukoba, jer je jedan čovek sa kojim radim prisustvovao tome, ali sam pomislio da to nije ništa ozbiljno. Kasnije sam dobio informaciju da moj brat ima povrede glave i da je zadobio teške telesne povrede“, kaže on.

Sukob je eskalirao u trenutku kada je njegov brat pokušao da zaštiti sina, ali uhapšeni mladići su, prema rečima našeg sagovornika, mnogo ranije započeli incident.

„Taj dečko koji se vidi na snimku je David, odnosno Tiborov sin. On radi u toj kafani, a ono što se dogodilo pre snimka je da su ti mladići, odnosno trojica njih demolirali celu kafanu i maltretirali goste tražeći jednog meštanina sa kojim su imali nekih neraščišćenih problema.

Tada je David prišao i ljudski ih zamolio da izađu napolje, a oni su mu uzvratili sa dva, tri udarca. Tada je skočio Tibi da odbrani sina, a oni su počeli mučki da ga udaraju, tukli su ga rukama, šutirali nogama, pa udarali stolicama“, kaže šokirani brat povređenog čoveka.

Stanje Tibija Z. je prema rečima njegovog brata teško, ali nije životno ugrožen.

„On je svestan, ali se nalazi u teškom stanju, ima povrede glave i neizvesno šta se može dogoditi, ali sutra će mu uraditi CT glave. Strašno je šta može čoveku da se dogodi. Eto, Tibi živi u Mađarskoj, došao je za Uskrs i otišao je to veče kod sina na posao, a sada je u bolnici pod budnim okom lekara“, zaključuje naš sagovornik.

Povodom nemilog događaja oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi.

„U vezi navedenog događaja od strane Osnovnog suda u Kikindi, po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, dana 11.04.2023. godine, protiv 4 lica, i to protiv Z. D. iz Kikinde, J. M. iz Kikinde, L. B. iz Kikinde i G. I. iz Kikinde, određen pritvor do 30 dana, zbog krivičnog dela teška telesna povreda u saizvršilaštvu, i nasilničko ponašanje. Prema informacijama kojima raspolaže ovo Tužilaštvo oštećeni Z. Tibi koji je kritčinom prilikom zadobio teške telesne povrede je u stabilnom stanju i nije životno ugrožen“, navodi se u saopštenju.

