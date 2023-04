VAPAJI 2 MAJKE ZA NESTALOM DECOM SVE JAČI! Od Emilije i Aleksandra ni traga: "Najteže je dok čekamo i mislimo na najgore"

Dve porodice Jovanović iz Srbije danima već strahuju za svojom decom kojima se gubi svaki trag! Devojčica Emilija (14) iz Ćuprije nestala je još prošle nedelje u noći između srede i četvrtka, dok o Aleksandru (17) iz Sremske Mitrovice nema nikakvih informacija od subote.

Emilijin otac Milan za Kurir je ispričao da im je sada preostalo samo da sede i čekaju, a da je to najgore.

- Čekamo, to nam je sad kao so na ranu, bar da imamo bilo kakav trag da se za to uhvatimo i nadamo bilo nam podnošljivije, znali bismo u kom pravu da idemo - kaže nam Milan i dodaje:

- Na snimku sa komšijske sirnosne kamere vidi se kako ulazi u susednu ulicu, ali to je poslednje. Ona ima 14 godina, pomišljamo na najgore kad ovako sedimo sami sa svojim mislima. Prvih dana smo pretražili svako parče zemlje kuda bi mogla da se kreće, ali bezuspešno.

Prema Milanovim rečima policijska potraga je intenzivna, iako bez novih tragova za sada, on i Emilijina majka Nataša čvrsto veruju da će se njihova Ema vratiti.

- Ema ćerko, ako vidiš ovu objavu javi se majci da znam da si dobro,tata mama i brat tvoj te mole da se vratiš kući. Mnogo nam nedostaješ, sve će biti dobro samo nam se vrati - napisala je majka.

Emilijin otac Milan apeluje na sve ljude da im se jave samo ukoliko imaju prave informacije.

- Javljaju nam se sa različitim dezinformacijama i nude svoje usluge, ali trudimo se da se ne obaziremo, čekamo da nam se javi neko ko će reći da je Emiliju video živu. Poslednje je bilo da je viđena u Grockoj, ali kad nam je poslat snimak odmah smo videli da to nije ona - keže nam Milan.

Sa Aleksandrovom majkom Biljanom razgovarali smo dok je bila u policiji i čekala informacije o nestanku svog sina za kojeg se sumnja da je poslednji put viđen na mostu u Sremskoj Mitrovici.

- Realna sam, ali ne gubim nadu. Rekli su mi da su mog Aleksandra, odnosno mlađeg momka u crnoj jakni kakvu je on nosio taj dan, videli na mostu u 5 do 10 u subotu, a da je onda u 10 sati taj mladić skočio u vodu i vikao "upomoć, upomoć", ali niko nije mogao da ga spase - kaže Biljana za Kurir.

Kako je objasnila njegovi drugovi su joj rekli da im je napisao poruku da ide da skoči sa mosta, ali traga od Aleksandra još nema.

- Valjda im je dok su igrali igrice na internetu govorio da ne može više da izdrži. Ja sam pribrana koliko mogu, ali želim da nađem moje dete i izdržaću svaku istinu ma koliko ona bolna bila!

Statistika Još se traga za 18 maloletnika Prema rečima sagovornika Kurira Igora Jurića iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu, statistički podaci za 2021. i 2022. godinu i dalji nisu zadovoljavajući. - U 2021. godini prijavljen nestanak 1.287 dece. Pronađeno je 1.274 dece, a za njih 13 se na kraju godine nije znalo gde se nalaze - kaže nam Jurić i dodaje: - Podaci za 2022. godinu su nešto bolji, prijavljen je nestanak 1523 maloletna lica, a pronađeno je njih 1518, sudbina njih petoro još je nepoznata. foto: Tamara Trajković

