"BILA JE SAČEKUŠA, DRŽAO JE KLJUČEVE OD LISICA U ANALNOM OTVORU!" Tomašević o filmskom pokušaju bega pripadnika Crvenih beretki

Zvonko Tomašević, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije za izvršenje krivičnih sankcija, proveo je godine radeći u Centralnom zatvoru u Beogradu pre nego što je prešao u Padinsku Skelu. Tamo je radio kao čuvar i suočavao se sa izuzetno teškim uslovima rada i situacijama koje su bile potencijalno opasne.

Tomašević je u gostovanju u emisiji Crna hronika, u razgovoru sa urednicom i voditeljkom Jelenom Pejović, naglasio da je njegov život bio ugrožen u više navrata, a posebno je opisao slučaj transporta pripadnika crvenih beretki Željka Simeunovića iz zatvora Padinska Skela pa sve do ročišta.

foto: Kurir Televizija

Prema Tomaševićevim rečima, otmica Simeunovića bila je planirana, ali je on uspeo da je spreči. Tog dana je imao zakazano ročište u Katanićevoj, ali zbog nedostatka jedne marice, morali su da krenu sat vremena ranije sa jednom maricom da završe posao i da ostane u Katanićevoj, gde postoji pritvor, dok bi kolege nastavile dalje.

- Tog dana je imao zakazano ročište u Katanićevoj i zbog nedostatka jedne marice, pošto smo imali tehnički kvar na jednom vozilu. Mi smo krenuli sat vremena ranije sa jednom maricom da završimo i da ostane u Katanićevoj jer tamo postoji pritvor, a da kolege nastave dalje. Krenuli smo sat vremena ranije i ja sam ga pretresao, mada čovek stvarno nije imao ništa. Kada smo ga poveli, malo se bunio što idemo ranije, ali nije mogao ništa - započeo je Tomašević, pa nastavio:

- Mi smo došli u Katanićevu i kolega je otvorio rešetku od vozila. Kada ju je otvorio, Simeunović je već bio odvezan. Međutim, ja sam uvek bio na oprezu i nisam mu dozvoljavao da on tek tako sam izlazi. On je jednostavno samo odgurnuo kolegu i onu rešetku i iskočio pravo na mene. Nije imao gde drugde. Uhvatio sam ga oko pojasa i rvali smo se. Onda su i kolege priskočile i oborili smo ga na stomak i vezali ruke i noge. Pozvali smo hitnu pomoć koja je došla da ga pregleda jer smo morali prvo njega da ispoštujemo i njegova prava. Mi smo tek naknadno išli doktoru, mada kada nas je sve prošlo nije nam se ni išlo. Posle smo saznali od kolega iz drugih službi da je planirana sačekuša. Neka grupa navijača ili već koga trebala je da iscenira saobraćajnu nesreću, da se on odveže i jaukne. Da mi potom otvorimo vrata, on iskoči i oni da nas spreče i time da pobegnu. Da je do toga došlo bilo bi mrtvih.

02:45 BILA JE SAČEKUŠA, DRŽAO JE KLJUČEVE OD LISICA U ANALNOM OTVORU! Tomašević o filmskom pokušaju bega pripadnika Crvenih beretki

Kada su se sve okolnosti smirile, Tomašević je primetio labelo koje je bilo masno i pretpostavio je da je unutra bio ključ od lisica.

- Kada se sve završilo našli smo labelo koje je bilo masno i unutra je sigurno bio ključ od lisica. Taj labelo se verovatno nalazio u telesnom otvoru, a njih ne smemo pregledati jer njih isključivo radi medicinski radnik - zaključio je Tomašević.

Ovaj slučaj pokazuje koliko je opasan posao zatvorskih stražara i kako su uvek na oprezu. Ipak, Tomašević i njegove kolege su bili spremni na svaku situaciju.

Kurir.rs