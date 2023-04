VOZAČ KOJI JE KOLIMA UBIO MALOG STEFANA OSUĐEN NA 8 GODINA: Apelacioni sud smanjio kaznu za Lazara Galića, a evo ZBOG ČEGA

Lazaru Galiću koji se tereti da je 18. jula na pešačkom prelazu u beogradskom naselju Karaburma udario dvoje dece i usmrtio Stefana Balića, Apelacioni sud je smanjio kaznu sa 10 na 8 godina.

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 25. januara 2023. godine doneo je presudu Kž1 1290/22 kojom je, usvajanjem žalbi branilaca okrivljenog, preinačio prvostepenu presudu, samo u pogledu odluke o kazni, i okr. Lazara Galića zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 4. u vezi sa članom 289, stav 3. KZ u sticaju sa krivičnim delom nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296, stav 1. KZ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina. U ostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

foto: Facebook Printscreen/Pravda za Stefana

Po nalaženju Apelacionog suda, kada je u pitanju odluka o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je pravilno od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio činjenicu da je isti porodičan čovek, dok je sa druge strane, pravilno od otežavajućih okolnosti cenio činjenicu da je okrivljeni do sada deset puta osuđivan, između ostalog dva puta za krivično delo iz oblasti javnog saobraćaja koja su takođe izvršena u ulici Marijane Gregoran, na pešačkim prelazima, uz prisustvo alkohola u krvi od 1,84, odnosno 2.24 promila, te da su u oba slučaja povređeni pešaci koji su prelazili pešački prelaz, a da je saobraćajna nesreća za koju je okrivljeni oglašen krivim i osuđen presudom takođe izvršena u ulici Marijane Gregoran na obeleženom pešačkom prelazu. Osim toga okrivljeni je šest puta kažnjavan za prekršaje iz oblasti javnog saobraćaja. Druga krivična dela zbog kojih je okrivljeni ranije osuđivan su, po oceni prvostepenog suda, okolnosti koje govore o ranijem životu okrivljenog i činjenici da su u toku njegovog dosadašnjeg života presude koje su mu izricane nedovoljno uticale na njega da više ne vrši krivična dela. Međutim, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud dao prenaglašen značaj otežavajućim okolnostima koje svakako stoje na strani okrivljenog, a nešto manji značaj olakšavajućim okolnostima, zbog čega je Apelacioni sud prvostepenu presudu preinačio u pogledu odluke o kazni i osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, nalazeći da će se istom ostvariti u potpunosti svrha kažnjavanja.

foto: screenshot Facebook

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K 1791/21 od 21. septembra 2022. godine okr. Lazar Galić je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 4. u vezi sa članom 289, stav 3. KZ u sticaju sa krivičnim delom nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, te mu je izrečena mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 5 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svog imovinsko-pravnog zahteva upućeni na parnični postupak.

Okrivljeni Lazar Galić je oglašen krivim što se 18. jula 2021. godine, u Beogradu, na obeleženom pešačkom prelazu, kao učesnik u saobraćaju na putevima nije pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život i telo ljudi, na taj način što je upravljajući putničkim vozilom brzinom od oko 53km na čas, prilazeći pešačkom prelazu ispred koga je postojao znak obaveštenja „pešački prelaz“, a da brzinu kretanja svog vozila nije prilagodio tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz i da propusti pešake M.B, dete Stefana Balića i dete L.B. koji su već stupili i nalazili se na sredini pešačkog prelaza na kolovozu ulice Marijane Gregoran u njegovoj kolovoznoj traci, dolazeći vozilu okrivljenog sa desne strane, pa je u nastavku svog kretanja prednjom levom čeonom stranom vozila udario pešaka dete Stefana Balića gde je usled primarnog kontakta koji je ostvaren kontaktom levog čeonog dela navedenog vozila u spoljašnju stranu njegove leve noge nabačen na levo krilo ovog vozila, a potom je tokom voženja došlo do skliznuća oštećenog deteta Stefana Balića niz levu bočnu stranu prednjeg levog krila vozila i do pada i udara njegovog tela u podlogu, usled čega je oštećeno dete Stefan Balić zadobilo tešku telesnu povredu, pa je zbog toga 22. jula 2021. godine nastupila smrt ovog oštećenog deteta, dok je kod oštećenog pešaka deteta L.B. nakon primarnog kontakta koji je ostvaren između spoljašnje strane njegove leve noge i njegovog čeonog dela ovog vozila došlo do odbacivanja, pada, udara od podlogu i klizanja po podlozi oštećenog L.B, usled čega je ovo oštećeno dete zadobilo tešku telesnu povredu, nakon čega je okrivljeni kao vozač putničkog vozila ostavio bez pomoći lica čije povrede je tim prevoznim sredstvom prouzrokovao.

