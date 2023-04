UŽAS KOD SOPOTA: Šamarao, davio i zaključavao ćerku jer je htela da ide kod majke! Žena ga ostavila jer ju je tukao

Muškarac (46) iz jednog sela kod Sopota uhapšen je danas zbog sumnje da je svoju ćerku (16) držao zaključanu u sobi, lupao joj šamare i davio je jer je, navodno, želela da ode kod majke, koja je prethodno napustila porodični dom.

Nasilje nad devojčicom otkrili su lekari, koji su pozvali policiju zbog povreda na njenom telu, a ona je ispričala da joj je modrice i podlive napravio otac. Kako saznajemo, njega je pre mesec dana napustila supruga jer nije mogla da trpi nasilje.

Preudala se

- Devojčicina majka se preudala i živi s drugim čovekom u drugom gradu. Devojčicin otac je mnogo gadan kad popije, žena je zato i otišla od njega. Preudala se za čoveka za kog je pre njega trebalo da se uda i tamo živi s njihovom mlađom ćerkom. Starija devojčica je ostala s ocem jer ovde ide u školu - kaže devojčicin stric za Kurir.

Prema njegovim rečima, tinejdžerka je poželela da ipak živi s majkom, jer joj je otac često pijan i u takvom stanju je nepodnošljiv.

- Ona je svojom voljom prvo ostala sa ocem, ali verovatno je zbog njegovog problema sa alkoholom poželela da pređe kod majke, i on je zbog toga napravio problem - kaže nam brat uhapšenog.

Kako saznajemo, policija i Hitna pomoć često su bili na adresi ovog muškarca zbog njegovog problema sa alkoholom i nasilničkog ponašanja, a danas mu je određen pritvor do 30 dana.

- On se prekjuče obukao i krenuo na posao, radi na građevini, kad mu je policija zakucala na vrata. On je poznat po nasilju, ali ćerku nikada ranije nije dirao - kaže za Kurir majka osumnjičenog i dodaje:

- Otac je otišao da mu odnese stvari u CZ, dobio je i advokata, koji nam je rekao da je moguće da će godinama robijati. Po njega su došli kad se spremio za posao, taman je trebalo da krene. Obuo se i obukao i odmah su ga odveli.

Viče na ulici

Kako su nam ispričale komšije, osumnjičeni se normalno ponaša sve dok ne popije.

- Nikakvih problema s njim nema dok ne popije, a kad se to desi, viče na ulici i svako malo eto policije jer tuče ženu. Ona se onda pokupila i otišla s mlađom ćerkom, dok je starija ostala da ide ovde u školu - kaže komšija.

- Ljutio se i što ćerka neće više da ide u školu, ko zna šta mu se desilo. Bio je u Drajzerovoj na odvikavanju od alkohola, ali tamo se nije zadržavao i nije bilo nikakvog poboljšanja - objašnjava on.

Bizarna objava

Ženinom momku iskopao grob!

foto: Kurir

Uhapšeni muškarac je, malo nakon što ga je žena napustila, na društvenim mrežama objavio da je svom „suparniku“, ženinom sadašnjem partneru, iskopao raku. Naime, on je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako kopa grob, a u komentarima se ljudi pitaju da li ga je to iskopao za ženinog ljubavnika. Jedna njegova prijateljica je u komentarima pitala da li je to za ženinog novog partnera, dok je drugi prijatelj napisao da se suparnik spremi.